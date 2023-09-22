青花驕新菜單！網美系人氣麻辣鍋青花驕「青奢套餐」88折開鍋、搶吃，再加碼「時尚圍兜」麻辣鍋名媛搶拍IG。

人氣麻辣鍋青花驕自開幕以來一直是許多麻辣鍋控的首選必吃，這一次為了滿足麻辣鍋控求鮮的需求，特別推出了，全新餐酒套餐青奢時尚宴，除了高人氣牛三拼盛宴、招牌精品綜合滑，還能大啖極選上等和牛，並提供紅、白酒及氣泡酒選擇，完成指定任務、再享88折優惠。



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青花驕「青奢時尚宴」，內含牛三拼盛宴、精品綜合滑、鮭魚，一次收錄海陸澎湃滋味，新菜極選上等和牛，略帶油花、口感軟嫩肉汁鮮甜。另外，還能任選法國賽東粉紅氣泡酒、麗斯玲莊園白葡萄酒、馬堂坡梅洛紅酒等佐餐，打造輕奢微醺享受。到FB指定貼文留言領券，原價5,156元，能以88折4,537元嚐鮮。





同時，為了展現驕客獨到品味，活動期間也以宋朝服裝元素，融合青花驕明星湯頭色系，青麻椒肥牛鍋、青花椒麻辣鍋、酸菜白肉鍋，搭配青花椒紋樣，設計3款青紅白色限量驕客圍兜，實用與造型兼具，讓吃鍋變得更新潮有型，為閨蜜聚餐、親朋好友拍美照，增添許多趣味性。







王品青花驕 青奢時尚宴

活動期間：9/25-11/30

套餐售價：原價5,156元，青奢打卡價4,537元（88折）

優惠內容：到FB指定貼文留言@好友領券，憑券到店享青奢時尚宴88折。

餐點內容：牛三拼盛宴、極選上等和牛、智利鮭魚片、彩蔬寶盒、精品綜合滑、老油條、紅薯粉條、沁心涼飲(葡萄柚果汁、冰鎮青花烏龍、秘製酸梅汁擇一) 法國賽東粉紅氣泡酒、麗斯玲莊園白葡萄酒、馬堂坡梅洛紅酒、橡樹莊園蒙格那紅葡萄酒擇一。



王品青花驕 青奢時尚圍兜

活動期間：9/25-11/30

活動內容：到店用餐即可免費獲得 設計靈感來自於宋朝古典服裝元素 融合精美的青花椒紋樣，以及自然山水之美，融合明星湯頭青紅白色系(青麻椒肥牛鍋、青花椒麻辣鍋、酸菜白肉鍋)，讓吃鍋變得更有型。