無印良品新零食推薦！無印良品「可可含餡草莓」領軍9款零食新品，超人氣「無印水果茶、無印咖哩包」文青買起來。

無印良品新零食口袋清單！許多文青逛「無印良品」，就是偏好極簡風格的文具、化妝品、生活雜貨、甚至衣服配件，也有一派粉絲，逛無印量品就是專程為了「零食」而來。這次無印良品秋冬預告，推出近10款美食新品，包含療癒的巧克力系列、調理包系列，還有飲品新品系列，讓人逛無印買零食掃貨。



推薦閱讀：史努比控搶先逛！2023文博會首次登場「PEANUTS史努比」7款新周邊，超萌「史努比燈芯絨手提包」鐵粉看到先尖叫。







本次無印良品秋冬新品系列，搶先預告10月、11月將推出一系列點心新品，其中應景的「巧克力」就佔大宗，包含10月將上市的「可可含餡草莓系列」由日本進口轉為台灣在地生產，內餡使用草莓果乾，外層包裹超人氣，白巧克力、草莓巧克力、抹茶巧克力等口味。







無印也針對巧克力控，推出「在地生產可可系列」，使用台灣產焙炒花生仁製作可可花生、可可麥片、玉米果可可，並且提升黑巧克力的濃度比例，打造大人系風味。另外在11月後預計推出「非調溫巧克力系列」，讓巧克力除了單吃，也能融化後加入甜點、或是沾著棉花糖一起享用，並且同步推出方便隨身攜帶巧克力米果棒，打造更多變的巧克力吃法。





無印良品 美食新品系列

除了巧克力，無印良品將在10月起推出果乾新品「金煌情人果、柚子（文旦&大白柚）、紅心芭樂」共3種台灣在地風味，茶飲的部分，10月起推出「台灣茶系列」、11月起有罐裝的水果茶「荔枝紅茶、水蜜桃紅茶、草莓紅茶」3種口味，而12月起也預計推出無咖啡因的「花草茶系列」，下午茶超適合。為了讓人更簡單、更方便料理，無印良品在10月起推出「日產調味料」，引進5款味噌及麴調味料新品，並且超人氣「咖哩速食包系列」也增添了6款咖哩，包含無肉的蔬食選擇。此外，同步推出「簡單調理元素系列」，使用家裡既有的主食素材，搭配異國風調料等食材，讓小資族在家開伙更方便。

可可含餡草莓系列

上市時間：預計10月陸續上市

售價：119元。



非調溫巧克力系列

上市時間：預計11月後陸續上市

售價：49-79元



在地生產可可系列

上市時間：預計10月陸續上市

售價：69-99元



果乾系列

上市時間：預計10月上市

售價：169-199元



簡單調理元素系列

上市時間：預計10月陸續上市

售價：59-69元



日產調味料系列

上市時間：預計10月陸續上市

售價：130-220元



異國咖哩速食包

上市時間：預計10月陸續上市

​​​​​​​售價：110-180元



台灣茶系列

上市時間：預計10月陸續上市

​​​​​​​售價：129元



風味茶飲系列

上市時間：預計11月上市

​​​​​​​售價：29元



花草茶系列

上市時間：預計12月上市

​​​​​​​售價：129元



詳細活動規範及供應情形，依 無印良品 官方公告為準。