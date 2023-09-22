酷拉皮卡還沒下船！台北華山「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」13款限定周邊推薦，盜賊秘笈筆記本、車用枕頭套組通通要收藏。
獵人鐵粉不只要關心「酷拉皮卡下船了沒」，還要衝「獵人快閃店」買周邊！以經典漫畫作品「HUNTER×HUNTER獵人」為主題的限定快閃店，即日起正式插旗華山文將創區，除了帥翻天的打卡牆之外，本次更特別推出多款「獵人」限定周邊小物，讓粉絲們搶先入手。
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「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」自9/22-10/22快閃華山為期一個月，為了讓粉絲們一秒回味劇情，特別打造了幻影旅團篇、貪婪之島篇、嵌合蟻篇及會長選舉篇等篇章的「動畫主視覺牆」，在快閃店角落還有「小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力」的人形立牌，等著粉絲打卡發限動。
周邊小物的部分，這次特別鎖定各式生活日常小物，包含「杯墊、鑰匙圈、滑鼠墊、地墊、空調毯、擦手巾、識別套、冷水壺」等，通通找得到經典人氣角色「小傑、奇犽、雷歐力、酷拉皮卡、西索、庫洛洛」的身影，甚至更將角色做成「Q版抱枕」反差萌更讓粉絲一秒融化。
特別的是，本次周邊還特別設計了「車用三件套組」大、小抱枕，加上安全帶套，讓人在車上也耍潮。此外還有以HUNTER×HUNTER為設計的「耳機殼、馬克杯」，以及神還原「盜賊秘笈」筆記本，讓粉絲看到會心一笑。
HUNTER×HUNTER獵人快閃店
展覽日期：2023/9/22-2023/10/22
展覽地點：台北市中正區八德路一段1號（中5Ｂ/鍋爐室）
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