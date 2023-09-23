365碗牛肉麵免費吃！三商巧福歡慶40週年推出「原汁牛肉麵兌換券365張」集點抽獎活動，再碼限量周邊同步加購。
如果能抽獎一年365碗三商巧福原汁牛肉麵，應該會開心到尖叫！一直被網友稱為「酸菜」才是三商巧福的本業明星商品，默默在消費者的支持下，也成立40年了。這一次為了回饋消費者、同時慶祝40週年，特別推出「肆食之旅鐵粉錦標賽」集滿40點的幸運顧客將有機會抽中原汁牛肉麵兌換券365張，牛肉麵控真的不能錯過。
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三商巧禮表示，這一次的「肆食之旅鐵粉錦標賽」活動，是為了感謝每一位消費者、每一位曾經來過用餐的顧客，只要花費29元，可以獲得一本限量集點冊，同時還可直接免費兌換價值40元的小菜，並且還有滿額折抵40元的優惠。
同時，只要持有集點冊的顧客在2023年12月10日之前，在三商巧福門市消費任何一道主餐，就能獲得1點。集滿20點，即可免費兌換雪花牛肉乾拌麵，集滿40點的顧客更可以將集點頁照片上傳至活動網頁，參加抽獎，有機會贏得「原汁牛肉麵兌換券365張」和「MOOMIN紀念周邊好禮組」。
除了「肆食之旅鐵粉錦標賽」優惠活動之外，三商巧福，再加碼與可愛的MOOMIN合作，在三商巧福40週年紀念限量周邊方面，MOOMIN愛好者可以購買價格為每個89元的「MOOMIN馬克杯」和「MOOMIN點心盤」，這些商品將MOOMIN的可愛形象融入實用的生活用品中。
三商巧福 365碗牛肉麵免費吃
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