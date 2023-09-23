MO-MO-PARADIS和牛吃到飽！人氣壽喜燒MO-MO-PARADIS推出「日本鹿兒島Ａ4和牛祭吃到飽」，歡慶三澧餐飲集團25週年慶。

說到壽喜燒吃到飽，一定會知道「MO-MO-PARADIS」日式壽喜燒吃到飽，也是許多人認識的第一間壽喜燒品牌，而這一次MO-MO-PARADIS為了慶祝三澧餐飲集團25週年慶，特別推出全新「日本鹿兒島Ａ4和牛祭吃到飽」每人1,580元優惠活動，要讓和牛控、吃到飽控，飽到不想回家。



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三澧餐飲集團表示，這一次MO-MO-PARADISE推出的「限定A4黑毛和牛吃到飽」，是選自柔軟且肉汁飽滿的前腿肉，大理石紋感的油花，肉質鮮紅、脂肪分佈均勻，是最適合搭配壽喜燒食用，入口油脂香氣瞬間散發，甜美的肉汁與細緻的肉質咀嚼於口中令人難忘。





同時，加碼大回饋MO-MO-PARADISE不僅鍋物和牛吃到飽連同炙燒和牛握壽司也吃到飽，牛肉的油脂香與越光米飯融和香Q的米飯帶著和牛軟嫩的口感與油脂，於口中愈吃愈香有別於壽喜燒、涮涮鍋的滋味，一次品嚐用3種正宗日本黑毛和牛不同吃法，感受這份奢侈又迷人的風味。





並且​​​​​​​三澧餐飲集團說明到MO-MO-PARADISE這一次特別嚴選Akune Gold 是出口A4~A5級正宗日本黑毛和牛專業品牌，該品牌的黑毛和牛更榮獲「2022年世界牛排挑戰賽全球冠軍」之殊榮。來自日本鹿兒島阿久根市的Akune屠宰廠出來的A4~A5等級的日本黑毛和牛，也僅有在此地處理的和牛才能獲為Akune Gold 認證出口的正宗日本A4~A5級黑毛和牛。











MO-MO-PARADISEA4黑毛和牛吃到飽

活動期間：9/27~11/15

活動內容：A4黑毛和牛吃到飽 / 每人1,580元

官網：https://www.mo-mo.com.tw/