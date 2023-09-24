挑戰最強烤肉食材！美福食集打造「頂級爆款肉品」珍稀夢幻烤肉禮盒組，搶攻「送禮自烤」最有派頭、CP值的中秋烤肉組。
許多對於「肉品」有要求的老饕，在中秋烤肉節就一定不會錯過「美福食集」推出的限定組合，每一年只有要限定組合包都一定會吸引老饕們的目光。這一次美福食集特別打造「頂級爆款肉品」珍稀夢幻烤肉禮盒組，包含了有極炙頂級海陸饗宴組、以及職人嚴選Chill烤宴組，同時更加碼日本A5級和牛沙朗牛排、紐約客牛排、美國極黑和牛黑牌翼板牛排，要讓2023中秋烤肉節吃的有派頭、烤到最高CP值。
其中以加拿大特選PRIME牛小排及燒烤片、紐西蘭修清牛舌燒烤片和西班牙頂級伊比利豬松阪豬肉燒烤片為主打的「極炙頂級海陸饗宴組」，結合日本生食級干貝、紐西蘭小羔羊排、厄瓜多特大野生琥珀蝦、以及宜蘭母香魚與基隆北海岸手釣透抽等11項老饕級食材組合而成，堪稱最有派頭的中秋烤肉組合。
另一款超高CP值的「職人嚴選Chill烤宴組」以美國限量特選安格斯翼板燒烤片、加拿大特選帶骨牛小排、西班牙頂級伊比利豬松阪豬肉燒烤片與美國首席珍藏豬肋排為主要銷售亮點，另搭配阿拉伯皇室最鍾愛的鮮甜藍鑽蝦、日本生食級干貝、日式照燒醃漬雞腿排、宜蘭特選公香魚、基隆手工天婦羅與台灣特選帶骨德式香腸等11項深獲職人好評推薦的多樣海陸精選烤物食材組合而成，不論是送禮、自烤，CP值都很高。
除了兩款搭配好的世界珍稀夢幻烤肉禮盒組外，美福食集中秋檔期「Chill•露營月光下」夯燒肉活動，同步推出日本A5級和牛沙朗牛排、紐約客牛排、美國極黑和牛黑牌翼板牛排、特選安格斯牛小排及翼板火鍋片等各款美食，搶攻中秋烤肉必買清單。
推薦閱讀：中秋烤肉食材大車拼！7間17款「大份量牛排、超大塊豬肉、新鮮海產組合」總整理，在家簡單烤真的比較中秋。
美福食集 2023中秋烤肉組
極炙頂級海陸饗宴組 / 7,688元
職人嚴選Chill烤宴組 / 3,988元
美福食集 台北內湖門市
地址：台北市內湖區民善街128號
電話02-2794-6889
美福食集 台中烏日門市
地址：台中市烏日區光明路333號
電話：04-2337-6788
美福食集 線上訂購
官網：https://www.mayfullfinefoods.com/
中秋月圓
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