台中網美、饕客都在夯！台中市役所「說故事的人」義式fine dining秋季新菜登場，百年「巴洛克歐風老宅餐廳」預約才吃得到。

台中網美的口袋名單！擁有112年歷史的「台中市役所」，以仿巴洛克白色歐風建築風格，成為台中文青、網美必朝聖的打卡聖地。由「好役思」經營團隊攜手Lance主廚共同將二樓打造少見義式fine dining「說故事的人」，將傳統和現代料理手法融合，於今年初為台中人獻上全新約會、聚餐體驗。







店名「Narratore」取自義大利文說故事的人，於今年年初進駐「和洋折衷」建築風格的臺中市役所二樓，結合日本辰野式紅白磚牆、仿西方巴洛克設計風格，為日治時期最氣派的市政府。並由1995年出生的主廚Lance坐鎮，除了從小在廚師母親旁耳濡目染之外，更主動向米其林一星餐廳主廚Christine Milone拜師學習，將傳統的義式料理加入創新想法，打造全新後現代義式料理。







在「說故事的人」中，希望透過老宅歷史空間、義式料理手法和亞洲在地特色食材，為大家端上一道道具有故事的菜餚。全新秋季新菜「SALUTE 致敬」將於十月正式登場，9道料理2300元起，每週三至週日午餐和晚餐限定供應，須事先預約訂位才能吃到。一樓部分也有許多質感選品等著大家飽餐一頓後下樓逛街。





說故事的人 Narratore 義式料理餐廳

地址：台中市西區民權路97號2樓(臺中市役所2樓)

電話：04-22220013

營業時間：週三至週日

午餐 12:00~14:30；晚餐 18:00~21:00

