台中網美、饕客都在夯！台中市役所「說故事的人」義式fine dining秋季新菜登場，百年「巴洛克歐風老宅餐廳」預約才吃得到。
台中網美的口袋名單！擁有112年歷史的「台中市役所」，以仿巴洛克白色歐風建築風格，成為台中文青、網美必朝聖的打卡聖地。由「好役思」經營團隊攜手Lance主廚共同將二樓打造少見義式fine dining「說故事的人」，將傳統和現代料理手法融合，於今年初為台中人獻上全新約會、聚餐體驗。
店名「Narratore」取自義大利文說故事的人，於今年年初進駐「和洋折衷」建築風格的臺中市役所二樓，結合日本辰野式紅白磚牆、仿西方巴洛克設計風格，為日治時期最氣派的市政府。並由1995年出生的主廚Lance坐鎮，除了從小在廚師母親旁耳濡目染之外，更主動向米其林一星餐廳主廚Christine Milone拜師學習，將傳統的義式料理加入創新想法，打造全新後現代義式料理。
在「說故事的人」中，希望透過老宅歷史空間、義式料理手法和亞洲在地特色食材，為大家端上一道道具有故事的菜餚。全新秋季新菜「SALUTE 致敬」將於十月正式登場，9道料理2300元起，每週三至週日午餐和晚餐限定供應，須事先預約訂位才能吃到。一樓部分也有許多質感選品等著大家飽餐一頓後下樓逛街。
開胃小點「鮭魚可麗餅」是向師公義大利米其林三星餐廳Piazza Duomo 主廚致敬，用伏特加、柳橙和茴香醃漬鮭魚，搭配茴鄉酸奶一起捲入可麗餅捲中，上頭點綴的鮭魚卵和生菜一起入口，清爽又開胃。另一款「青蔥海綿蛋糕」則是嚴選在地三星蔥和菠菜做成，宛如波波草的可愛造型一口咬下超療癒。
湯品部分將羅馬最傳統家常菜「義式蛋花湯」，以全新桌邊服務呈現，用小巧有質感的歐風小推車於桌邊展演，吸虹原理將高湯加熱後後，再至客人面前倒入湯碗中，滑嫩蒸蛋、菠菜碎、菇蕈，最後再滴入干邑白蘭地提香，儀式感滿滿。羅馬傳統名菜「小牛肉捲義式火腿」先將紐西蘭小牛肉舒肥至七分熟，再以義式生火腿包捲香煎，佐上雞高湯、奶油、鼠尾草熬煮而成的濃醬，使人驚艷。
將傳統肉醬千層麵變成「島嶼千層麵」，以馬糞海膽、 鱒魚卵、干貝美乃滋大量海鮮搭配，並以年輪模樣平躺顛覆大家的想像。重頭戲主菜「義式脆皮乳豬」則是將北義 Emilia-Romagna地區慶典必吃的烤乳豬，和主廚Lance拿手的廣東老菜「芋頭炆豬肉」結合，皮酥、肉軟多汁讓人一口口吃不停。
顛倒造型的「柚子檸檬蛋白餅」猶如芭蕾舞者翩翩起舞模樣， 上頭由檸檬卡士達醬、白柚、薄荷葉與日本柚子醬組合，酸甜適中就算吃完也不會太甜膩。茶點有北義傳統甜點「榛果酥餅」、會流心的「百香果白巧克力」以及白桃軟糖、抹茶費南雪配上咖啡和茶飲完美結束這一餐。另外，也驚喜宣告11/17-11/19將邀請米其林一星Trattoria Zappatori主廚Christine Milone客座，饕客一定要先記好時間搶訂位。
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說故事的人 Narratore 義式料理餐廳
地址：台中市西區民權路97號2樓(臺中市役所2樓)
電話：04-22220013
營業時間：週三至週日
午餐 12:00~14:30；晚餐 18:00~21:00
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