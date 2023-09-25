先寄杯！全家「咖啡買一送一」狂歡中華隊100金到手，29個小時快閃「全家咖啡買一送一」要喝。

歡慶中華隊隊史100金到手，全家推咖啡買一送一！近日熱鬧登場的「2023年杭州亞運」，於昨日9/23由柔道男神楊勇緯奪得金牌，不僅是本屆第一枚金牌，更是中華隊隊史上第100金，讓許多台灣人看到熱血沸騰，直衝到熱門話題第一。而全家便利商店也推出「咖啡買一送一」快閃優惠，為中華健兒祝賀。





於即刻起至9/25晚間23:59前，只要打開全家APP「隨賣跨店取」即可購買大杯單品美式咖啡買一送一，和大杯單品拿鐵2杯特價119元兩大寄杯優惠，每位會員最多可分別買兩組，使用期限至12/25前，揪大家一起歡慶中華隊100金到手。





此外，全家也針對這次「2023年杭州亞運」推出專屬抽獎活動，只要在10/8前至全家購買指定商品，單筆消費滿100元即可獲得乙張「全家啟杭應援奪金」抽獎券，最大獎直接送近2萬元的「SHARP 60型4K UHD 連網液晶顯示器」，最特別的是本次亞運中華隊得幾面金牌、就送幾台，現在就快為中華簡兒加油、拼人品搬走萬元電視。



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全家咖啡買一送一

9/24 18:00至9/25 23:59，於「全家」APP隨買跨店取購買Let’s Café 大杯單品美式可享買1送1，購買大杯單品拿鐵則可享2杯特價119元(每會員各限購2組，兌換期限至112/12/25)。



全家「全家啟杭應援奪金」抽獎

優惠活動：10/8前於「全家」店舖購買指定商品，單筆消費滿100元，即可獲得「全家啟杭應援奪金」抽獎券1張。就有機會抽中近2萬元的「SHARP 60型4K UHD 連網液晶顯示器」。



注意事項：台灣好將榮獲幾面金牌、「全家」就送出幾台電視。