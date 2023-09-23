搭虎航99元飛日韓！虎航九週年狂歡「99元、599元特價機票」全航線任選，加碼「500元優惠券」免費領。

搶虎航特價機票飛出國玩！作為台灣唯一本土廉價航空「台灣虎航」，為了狂歡九週年慶特別推出超狂下殺機票優惠專案，最便宜99元帶你飛去日本、韓國、東南亞等地大玩特玩，全航線任選的特價機票讓人特休直接請下去。此外，更新增超便利的LINE Pay付款服務，於即日起連續五天祭出專屬優惠券，讓你的機票比別人更便宜、更划算。







虎航推出全新tigerclub 2.0 會員新制度，有透過官網免費申請的「菁英虎」，以及六個月內累積150點虎足跡後升等的「尊榮虎」，並針對會員推出專屬特價機票。最狂優惠為9/25早上十點開始的「尊榮虎封館活動」，單程未稅99元機票限量開賣，全航線任選通通有優惠，逼大家在下週一一大早微翹班拼網速、拼手速。







而一般會員則是9/26、9/27兩天開搶599/999元起機票，搭乘時間於9/26一路到明年三月底，無論是台灣人最愛的「日本、韓國」，還是飛到「泰國、菲律賓、越南」享受南洋風情、海島度假風，又或是走進澳門巷弄吃星級美食，超多航班選擇就等你安排一趟說走就走的小旅行。





韓國釜山美食推薦

只吃黑糖堅果糖餅真的會被笑！韓國觀光公社-台北支社為了吸引台灣人到訪韓國遊玩，特意推出「韓國美食100選」票選活動，號招台灣人選出自己最想吃的韓國美食。其中釜山廣域市的代表美食在前十名中就罷佔三個名額，可見釜山美食之魅力。窩客島這次推薦海雲台周邊五個人氣美食，包括24小時豬肉湯飯、小麥冷麵和堅果糖餅等，看完就先手刀收下。



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韓國大邱美食推薦

去韓國玩膩首爾、釜山的話，那就到大邱吃美食！懂吃饕客的一定都知道韓國第四大城市「大邱」，步調較為悠閒的大邱，是吃貨一定要朝聖的美食天堂。紅遍全球的韓式炸雞的發源地便是在大邱，更有極具在地特色的「大邱十味」美食清單，包括烤腸、燉排骨等，都在「2023韓國美食100選」被台灣人評為最想吃韓食料理中，分別奪得第一名和第三名殊榮。現在就跟著窩客島的腳步，吃遍5間大邱超夯美食。



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韓國大邱大邱免費景點推薦

對於文青而言，大邱則是漫步穿梭在胡同中，探詢歷史遺留下來的古蹟美景。這次特別整理7個大邱免費散步景點攻略，以「大邱近代胡同」為主題每個點之間步行不超過5分鐘，邀請大家走進大邱胡同中，慢下腳步、靜下心來細細欣賞專屬於大邱的美好。



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日本京都賞楓餐廳推薦

身為世界聞名的千年古都，京都不僅擁有眾多的寺廟神社和風景名勝，還有不少能讓人邊享用美食、邊欣賞紅葉的景觀餐廳，遊客在品嚐京都料理的同時，也能沉浸在日本庭園的雅致氛圍裡。如果你想避開擁擠的人潮，悠閒欣賞京都府的紅葉之美嗎，不妨試著來到這4間在地人最喜歡的秘境餐廳，度過一個大飽眼福與口福的難忘旅程。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370435







北海道CP值最高住宿

邊境解封之後，國人到日本遊玩最常飛東京、大阪以外，非都會型地區就屬北海道最為搶手，其中坐擁浪漫運河與歐風建築的小樽，不只能飽覽懷舊街景，整條堺町通商店街也是好買又好逛。星野集團看準這波商機，2022年1月在這裡打造了全新旅宿「OMO5 小樽by 星野集團」，讓旅客們僅需5分鐘就能步行到小樽運河，還能透過OMO獨家的嚮導活動，走訪附近只有在地人才知道的好店與極具價值的歷史景點。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370353









台灣虎航9九週年慶特價機票

尊榮虎封館活動

特價機票：全航線單程未稅99/599/999元起

購票期間：2023/9/25 10:00-23:59

搭乘期間：2023/9/26-2024/3/30

專屬購票連結:https://walkr.tw/oFgdWCn0



全虎迷開搶

特價機票：全航線單程未稅599/999元起

購票期間：2023/9/26 10:00-9/27 23:59

搭乘期間：2023/9/26-2024/3/30

購票連結：https://www.tigerairtw.com/zh-tw



台灣虎航LINE Pay優惠券

活動期間：2023/9/23 09:30 - 2023/9/27 23:59

活動內容：天天領專屬優惠券，滿額直接折抵台幣500元。

活動網址：https://walkr.tw/LsYlwioR