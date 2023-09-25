很有儀式感台粵菜！海峽會打造「2023台粵雙重饗宴」烏参、鮑魚、鱈場蟹、和牛磅礡登場，要讓老饕再次認識台粵菜。

這是認識的台菜、還是你知道的粵菜，海峽會餐廳會長、也是知名美食達人蔡辰男先生，為了讓老饕們可以同時品嚐到台菜的精神、粵菜的美味、法式的擺盤，特別打造「2023台粵雙重饗宴」。選用的食材更是以烏参、鮑魚、鱈場蟹、和牛為主，要讓老饕可以在料理中品嚐到台、粵、法料理的精華。



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其中，首推經典粵菜「烏参鮑魚燴鵝掌」係為繁複的功夫菜，烏參柔軟鮮甜、鮑魚Ｑ彈、鵝掌富含膠質並吸收了醬汁的精華，整道菜呈現溫潤鮮美的味型，正適宜入秋之際品嚐。還有廣東名菜「油淋脆皮乳鴿」，同樣令人垂涎欲滴，採用屏東乳鴿，油淋作法烹調，皮脆肉嫩，一試難忘，讓人回味無窮。





此外，「焗鱈場蟹帕馬森起司」鱈場蟹又稱帝王蟹，是道老少咸宜的菜色！將新鮮活蟹清蒸卸下蟹肉後，拌入鮮奶油、高湯與帕瑪森起司，再以焗烤方式呈現，肉質細緻、口感飽滿，鮮甜十足。看似法料又像台菜，是一道海納百川、兼容並蓄的特色料理。





而「燉煮澳洲和牛舌」則是嚴選澳洲M9牛舌，取中段部位，燉煮到Ｑ中帶嫩，再片成適口大小，以筷子或刀叉皆便於享用，這道看似「很法」的料理，還搭配了法式經典做法的千層馬鈴薯，上桌後牛舌淋上以牛肉湯汁為基底的台式風味醬汁，味型擺盤呈現中西交融風格，不只吸睛也有著絕佳風味。





最後，「香蘭葉養氣人參」香蘭葉又稱斑斕葉，常見於東南亞料理，師傅以香蘭葉搭配新鮮高麗人參慢煮，兩者皆有特殊的清香氣息，另外點綴羅勒籽與蘆薈，這樣的組合相得益彰、清清爽爽，恰如其份的為餐期完美收尾。



海峽會 台粵雙重饗宴

每人售價$6000元(10%服務費另計)

菜色內容：

迎賓彩碟：陳醋蜇頭．麻辣大雞爪．豆豉炒生腸．鬼馬炸油條．酥脆炸生蠔．麻香拌雙脆．雙味黃皮雞．紅糟五花肉

紅燒大排翅

脆麟馬頭魚

烏參鮑魚燴鵝掌

油淋脆皮乳鴿

焗鱈場蟹帕瑪森起司

燉煮澳洲和牛舌

季節鮮果盤

香蘭葉養氣人參

訂席專線：(02)7707 -6666

地址：台北市松山區敦化北路167號B1













