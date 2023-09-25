桃園萬聖城10/21開城！11天快閃回歸「2023桃園萬聖城」6大打卡點曝光，「萬聖市集、演唱會」桃園人來搞怪。
桃園人最期待的「2023桃園萬聖城」確定將在10/21快閃回歸！一年一度最搞怪的時刻又來了，連續四年舉辦的「桃園萬聖城」，這次以「可以吃的萬聖節」為主題，將桃園藝文廣場變成「魔幻廚房」，連續11天快閃規劃六大打卡點、市集、演唱會等活動，揪桃園人一起來搞怪。
將於10/21-10/31快閃登場的「2023桃園萬聖城」，設計5位可愛搞怪的原創角色賣萌，有最愛吃大溪豆乾、超貪吃的阿財吸血鬼打造的「吸血鬼血紅之屋」；甜點系網美泡泡糖女巫在「彩虹女巫咖啡屋」中等著大家到來。
迷戀龍岡米干的麵麵木乃伊開的「木乃伊中餐廳」可以看見他將麵條捆在身上模樣；以台灣經典夜市點心ＱＱ球為設計的「南瓜萬聖QQ球」，調皮又可愛造型一定要拍到；還有熱愛吃龜山水果乾的「阿乾殭屍」，各種大型裝置藝術到了夜晚點燈變得更加魔幻。而每一個角色都代表著桃園在地人氣美食，並針對萬聖城推出特色餐點。
現場也規劃不同主題活動，不僅有AR濾鏡讓鬼怪們活靈活現出沒在大家手機中，平日時段也設計不同主題之夜，週末則是有「萬聖節變裝大賽」、「踩街大遊行」和大型「萬聖節變裝演唱會」，主舞台「貪吃大嘴巴」部分，每晚也將定時展演絢麗魔幻的動畫投影，不論是大小朋友都要來享受不一樣的桃園夜生活。
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2023桃園萬聖城 活動資訊
活動時間：10/21-10/31 平日下午5點至晚間10點；假日中午12點至晚間10點。
活動地點：桃園藝文廣場
2023桃園萬聖城 表演活動
周六、周日「萬聖節變裝大賽」和「踩街大遊行」，以及「萬聖變裝演唱會」。
2023桃園萬聖城 必拍裝置藝術
吸血鬼血紅之屋、彩虹女巫咖啡屋、木乃伊中餐廳、南瓜萬聖QQ球、萬聖小屋及主舞台「貪吃大嘴巴」。
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