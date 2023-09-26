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皮卡丘、快龍可愛到炸掉！台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI確定插旗新光A11，5大打卡點曝光。

2023-09-26 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：寶可夢台灣 人氣：622
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編輯 鄭雅之

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台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI確定插旗新光三越A11了！自從寶可夢官方公告，台灣首間「寶可夢中心Pokémon Center」將於年底12月開幕之後，便讓台灣寶可夢大師們瘋狂敲碗，等不及想衝去朝聖。而今日官方再度無預警曝光室內照片和詳細地址，將用超經典可愛的皮卡丘和快龍萌翻大家。
台北寶可夢中心Pokémon CenterTAIPEI 新光三越Ａ11/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北寶可夢中心Pokémon CenterTAIPEI 新光三越Ａ11/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

台灣首間Pokémon Center寶可夢中心確定將在今年12月插旗新光三越Ａ11的三樓，店內設計以「台灣」特色發想，將海島、豐富自然資源等元素融入到設計中，入口處由大型的快龍、皮卡丘公仔迎接寶可夢大師到來，店內地板以草地綠為主、天花板則是以藍天、大海的視覺呈現，讓人走進店內就彷彿身在大自然氛圍中。
台北寶可夢中心Pokémon CenterTAIPEI 新光三越Ａ11/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北寶可夢中心Pokémon CenterTAIPEI 新光三越Ａ11/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

從目前曝光的3D示意圖中，可以看見門口除了有大型的快龍和皮卡丘裝置藝術之外，還有皮卡丘騎著快龍俏皮的模樣，讓粉絲被萌翻。並規劃凝聚寶可夢集換式卡牌遊戲的區域，以及可以欣賞寶可夢周邊商品動畫區。店內中央還有皮卡丘、熊寶寶、胖丁公仔坐鎮，並有各種人氣角色玩偶讓人腦頗弱通通想抱回家。並預告將開幕紀念商品、開幕活動等豐富內容，請持續鎖定窩客島第一手報導。

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台北寶可夢中心Pokémon CenterTAIPEI 新光三越Ａ11/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北寶可夢中心Pokémon CenterTAIPEI 新光三越Ａ11/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載





 

Pokémon Center TAIPEI 台北寶可夢中心

開幕時間：2023年12月
地點：台北市信義區松壽路11號3F (新光三越台北信義新天地A11)
營業時間：週日~週四 11:00~21：30；週五~週六 11：00~22：00 

實際營業時間以新光三越告示為主。

 

 

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