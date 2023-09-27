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天母吃到飽控要衝！台北最大間「旭集天母店」限定料理、開幕優惠搶先看，天母buffet搶先吃「劍筍牛肉捲、粒味噌炒蟹」手刀訂位。

2023-09-27 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：旭集 人氣：1,179
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全天母最大間Buffet開幕了！饗賓集團超高人氣Buffet「旭集」，即日起在台北推出第2間門市，插旗天母人週末必逛的「大葉高島屋」，主推全台北最大間旭集、全天母最大間Buffet，同步推出限定料理、以及開幕優惠，讓天母吃到飽控通通手刀訂位。

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旭集天母店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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全新門市「旭集天母店」自即日起於大葉高島屋5樓正式開幕，全店占地約498坪、共344個座位，正式掀起天母Buffet新話題。在餐點上，天母店能吃得到旭集最高人氣的日本料理系列，包含「炭烤牛舌、烤鰻魚串、鮑魚土瓶蒸」，還有現場現做「現握炙燒握壽司、每日現流鮮魚生魚片」，讓人享受小奢華日料不限量供應。
旭集 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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此外，在旭集天母店更推出在地食材「劍筍」料理，包含「黃金箭筍培根捲、醬烤箭筍牛肉捲」，還有異國海鮮料理「香炸酪梨甜蝦、海膽明太子焗海鮮」，都是天母店的限定菜色。同時，全台旭集也同步祭出秋季限定「粒味噌炒蟹、秋栗醬燒魚」，以螃蟹與栗子等元素打造秋天必吃美味。
旭集天母店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
旭集天母店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



配合全新門市開幕，旭集天母店自即日起10/1推出「打卡送扭蛋」活動，用餐後於Google打卡、評分，免費送隨機一顆「旭集IP扭蛋」，有機會獲得旭集限定的「達摩、招財貓」造型小公仔，讓天母人、吃到飽控通通先約、先搶訂位。
旭集天母店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
旭集 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

旭集天母店 門市資訊

地址：台北巿士林區忠誠路二段55號5樓
訂位專線：02-2833-3366
 

旭集天母店 開幕優惠

活動期間：即日起10/1
活動內容：用餐後於Google打卡、評分，免費送一顆「旭集IP扭蛋」，款式隨機。

詳細活動規範及供應情形，依 旭集 官方公告為準。

 

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