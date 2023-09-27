衝動也要去一次！虹夕諾雅 谷關「騎訪原鄉」冬季限定活動，探索獨特的在地部落之美、感受台灣最純真的風景。

有時我們會想用旅行寫一段故事，有時我們會因為一段故事而選擇旅行。星野集團在台灣打造的「虹夕諾雅 谷關」奢華溫泉度假村，自成立以來一直是許多旅人最想體驗的故事、最與另一伴共同完成的旅行。「虹夕諾雅 谷關」為了讓「想來」多一個衝動，特別推出「騎訪原鄉」冬季限定活動, 讓旅人探索獨特的在地部落之美、感受台灣最純真的風景。



推薦閱讀：新人蜜月首選！超人氣「虹夕諾雅 峇里島」推出浪漫奢華「親密逃離」住宿專案，體驗令人一生難忘的浪漫之旅。







虹夕諾雅 谷關表示，本次活動將由專人帶領旅人從虹夕諾雅 谷關出發至位於台中市八仙山大甲溪畔的松鶴部落，車程約十分鐘。藉由騎行深入探索鄰近谷關部落之美，行程來回約五公里，全程使用台灣電輔車領導品牌BESV，以絕佳的質感及優越的智慧動能，透過隨心所欲的騎乘節奏，輕鬆徜徉自然景色。藉由山林間的負離子及芬多精舒緩身心，發覺將被遺世的歷史文化，體驗不同以往的騎行氛圍。





松鶴部落為泰雅族人的聚落，而「八仙山」又以台灣日治時期的三大林場之一而聞名。從起點沿路穿梭於五葉松綠色隧道中，在感受陽光從枝葉中灑落的氛圍之餘，一邊吸收樹林間的芬多精。接續，探訪百年日式檜木板屋，該區域完整保留著當時日本政府為伐木活動所建造的建築。正因松鶴部落保留許多生態與歷史文化，在欣賞谷關綿延山巒的同時，能更加感受不同以往的騎行氛圍。





並且抵達休憩點後，還可以品嚐富含高蛋白質的日式雙層九宮格料理，第一層為結合了各式各樣食材的手毬壽司，每一口都有獨特的口感與香氣，包含紫蘇芝麻葉、明太子、豚時雨煮、旬菇佐有馬山椒，其中味噌松露的濃厚香氣實屬開胃。



第二層為精選的日式九宮格小菜，從鰻魚厚燒玉子、明蝦天婦羅、鮭魚慕斯、冬筍鰹節煮、雞肉丸、薩摩芋沙拉、蜜漬黑豆，再到甜點的抹茶提拉米蘇與果物寒天，藉由在地食材與日式調理手法讓旅客體驗山間秘境野餐。





而最後結束一天的騎行體驗後，旅客可以回到館內的大眾浴池享受溫泉，舒緩運動後的疲勞及緊繃的肌肉。谷關溫泉從不枯竭，常年噴湧，因此整年都有穩定的湧泉量，溫泉泉質為無色無味的碳酸氫鹽泉、對肌膚的刺激較小，也被譽為「美肌之湯」。在虹夕諾雅 谷關有著能盡情享受溫泉的大眾浴池，以日式木質感打造的室內溫泉與開放舒適的露天溫泉，讓旅客能親身感受谷關當地的自然環境。



虹夕諾雅 谷關「騎訪原鄉」冬季限定活動行程

10:30 虹夕諾雅 谷關出發

11:00 騎訪原鄉

12:30 山間秘境野餐

15:00 返回虹夕諾雅 谷關

16:00 美肌之湯舒緩身心





虹夕諾雅 谷關「騎訪原鄉」冬季限定

預約期間 ：2023年11月1日~2024年1月31日，限定每周一至周三

除外日：2024年1月1日～2024年1月2日



預約費用 ：35,600元/2 位 (含稅。不包含服務費與住宿費)

預約費用包含內容：騎訪原鄉(一次)、山間秘境野餐(一次)、美肌之湯舒緩身心(住宿期間皆可使用)

預約：一日限定一組(2 位), 官方網站訂房預約(於入住前14日的中午12:00 截止預約)

預約對象：僅限18歲以上的住宿貴賓

*參加日前三天內取消，將收取100%活動費用