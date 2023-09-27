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酸菜魚5折開吃！中壢新開店「咱們‘ 酸菜魚」開幕快閃半價，招牌狂推「川味老罈酸菜魚、炸魚皮」中壢人口袋名單再加一。

2023-09-27 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：咱們‘ 酸菜魚 人氣：501
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編輯 張人尹

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酸菜魚口袋名單再加一！看準近期超夯「酸菜魚」話題，超人氣火鍋「藏王極上鍋物」這次推出全新酸菜魚品牌「咱們‘ 酸菜魚」，主打4種口味酸菜魚、3種份量選擇，滿足不同需求。更狂的是，在開幕更推出2天限定「整桌消費半價」優惠活動，讓中壢人搶先朝聖。

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咱們‘ 酸菜魚  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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藏王全新品牌「咱們‘ 酸菜魚」，瞄準近期最熱門的酸菜魚話題，在湯底特別研發經典口味「川味老壇酸菜」、以及「東北老甕酸菜、川味水煮椒麻、香馥奶油蕃茄」共4款風味，分別推出中盛、大盛、特大盛3種份量選擇，在小點的部分則有「滷香米血糕、奶油培根高麗菜」、更推薦「必點的炸魚皮」，讓人越吃越涮嘴。
咱們‘ 酸菜魚  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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新品牌「咱們‘ 酸菜魚」9/27起在中壢正式開幕，9/28、9/29開幕首二日限定推出「全面5折優惠」，在「11:30午餐、17:30晚餐」營業前半小時發放，每個餐期限量40組。9/30-10/6期間，用餐五星好評享8折優惠，10/11起，晚間九點後持「學生證」用餐享88折優惠，讓中壢人揪團吃酸菜魚。
咱們‘ 酸菜魚  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
咱們‘ 酸菜魚  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

咱們‘ 酸菜魚 營業資訊

地址：桃園市中壢區九和一街18號2樓之11
電話：(03) 426-8073
營業時間：
星期一～星期五
午餐 11:30 –15:30（14:30最後供餐）     
晚餐 17:30 -00:30（23:00最後供餐）
週六、日及國定假日
午餐 11:00 –16:00（15:00最後供餐）
晚餐 17:00 -00:30（23:00最後供餐）
 

咱們‘ 酸菜魚 開幕優惠

活動期間：9/28(四)、9/29(五)
活動內容：開幕首二日限定「全面五折優惠」，採號碼牌發放入場，每個餐期限量40組。

活動期間：9/30(六)～10/6(五)
活動內容：用餐五星好評享「８折」優惠。

活動期間：10/11起
活動內容：晚間九點後持「學生證」用餐享88折優惠。

詳細活動規範及供應情形，依 咱們‘ 酸菜魚 官方公告為準。
咱們‘ 酸菜魚  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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