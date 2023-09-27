星巴克花蓮理想門市開了！花蓮必拍「星巴克童話小鎮」落羽松湖景美翻，「第二杯半價、夢幻粉編織袋」限定登場。

花蓮必拍星巴克再加一，星巴克花蓮理想門市搶先看！近年來「星巴克特色門市」以在地為發想打造獨樹一格的咖啡廳，成為當地必朝聖、打卡的人氣景點。其中，位於東部的花蓮除了有純白的星巴克貨櫃屋之外，現在又多了一座星巴克童話小鎮「星巴克花蓮理想門市」，將於明日9/28正式開幕，勢必將再掀起IG大洗版。







位於理想大地中的「星巴克花蓮理想門市」，猶如童話世界般座落在落羽松林和湖面旁，獨棟的小屋融入美式和歐風文藝復興的風格，室內以中色階的柚木色木皮、樸實無華的六角地磚和冰柱玻璃混搭，讓人彷彿走進森林小屋渡假的錯覺。面向湖景的木柵欄玻璃窗，將落羽松和湖景框在窗戶中，坐下喝杯咖啡享受最愜意的氛圍感。







為了歡慶星巴克童話小鎮「花蓮理想門市」開幕，結合花蓮在地特色，設計一系列限定周邊商品，其中包括搶先曝光的夢幻系「粉色編織提袋」，皮革編織出最簡約又不失夢幻質感的實用小物。飲料控必收藏的「粉女神經典隨行杯袋」、手繪風格的「羽杉秘境馬克杯」和夢幻粉紫的限定款隨行卡，都只在花蓮理想門市才有。





星巴克 花蓮理想門市

開幕日：2023/9/28

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

門市電話：03-8650895

營業時間：08:00-20:00



星巴克 花蓮理想門市 開幕活動

1、開幕首日2023/09/28(四)

指定時段11:00~16:00打卡可享相同飲品享第二杯半價優惠乙次(每個打卡憑證限乙組)。



2、開幕首週2023/09/28(四) ~ 10/4(三)

(1) 點購特大杯氮氣冷萃咖啡乙杯/特大杯氮氣冷萃歐蕾乙杯享單一優惠價$160元/杯。

(2) 凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈現烤專案手工餅乾乙片。



3、開幕首月2023/09/28(四) ~ 10/27(五)

歡慶花蓮理想門市開幕，花蓮區6家門市(花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾)，凡出示花蓮理想門市消費發票/明細，可享相同飲料第二杯半價優惠乙次。



4、開幕滿額贈2023/09/28(四) ~ 送完截止。

單筆發票僅能選擇乙個活動門檻兌換贈品，贈品不累贈、亦不適用全公司滿額贈、金星雙倍贈星活動。

(1)於開幕首十日2023/09/28(四) ~ 10/7(六)，憑當日單筆消費滿1000元發票，即可獲得遊湖船票乙張(每日限量10張)。

(2)當日單筆消費滿1,500元發票，即可獲得星巴克花蓮理想限定循環杯乙個。

(3)當日單筆消費滿2,800元發票，即可獲得星巴克隨身保暖毯乙個。



5、滿月慶活動

2023/10/28(六) ~ 11/03(五)

(1)凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列二個，即可贈現烤專案手工餅乾乙片。(每日限量30組)。

(2)星禮程會員單筆消費滿額300元以上可獲乙次好友分享回饋。(每次消費獲贈一張，每一帳號最多可獲贈3張，到期日與兌換注意事項依照回饋內說明為準)。



2023/10/28(六) ~ 11/26(一)

(1)憑花蓮理想大地遊湖船票可享相同飲品第二杯半價優惠。(每張船票僅限優惠2組)。

(2)購買花蓮理想特色商品(馬克杯、隨行卡、兩款提袋)可享2杯相同飲品第二杯半價優惠。(一個商品優惠一組飲料)。



2023/10/28(六) ~ 送完截止

當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個。滿2,000元發票，即可獲得星巴克雙層野餐盒乙個。



6、花蓮理想遊湖優惠套餐組合

理想輕食組合：剝皮辣椒雞肉堡+大杯那堤，原套餐價265元，套餐優惠價245元。

理想午茶組合：烤甘薯生乳捲+可麗露+大杯那堤，原套餐價280元，套餐優惠價260元。