高雄人一定約！高雄英迪格酒店攜手橘焱胡同集團推出「胡同烤肉」、「A5和牛漢堡排套餐」，要讓高雄美食控吃到停不下來。

真的要尖叫了！高雄美食控真的不能再錯過這一次的聯名活動，高雄英迪格酒店攜手橘焱胡同集團即日起推出胡同烤肉套餐、日本A5和牛漢堡排餐，分別於Pier No.1高空露天酒吧和一樓CRAFT咖啡廳每日限量供應。不論是想在頂樓的露天酒吧享受二人時光，還是與朋友一起在一樓咖啡廳品嚐特色日本A5和牛漢堡排餐，所有需求一次滿足。



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為了讓高雄美食家也可以品嚐到「日式」挽肉的魅力，高雄英迪格酒店特別與「焱の挽肉」合作推出高雄英格迪格限定「日本A5和牛製作的漢堡肉排套餐」，除了有兩塊由日本A5和牛製作的漢堡肉排之外，還有半熟溫泉蛋和胡同秘製烤肉醬，以及小菜、湯品，要讓高雄人的商午、晚餐都多一種選擇。







同時， Pier No.1高空露天酒吧針對今年中秋主題高空烤肉趴，特別攜手國內知名餐飲集團橘焱胡同旗下胡同燒肉夜食，集結海陸精緻食材和調料，有著名的牛小排、焱烤雞里肌肉、雞皮、墨魚香腸、新鮮干貝搭配濃郁松葉蟹膏…等品項，送到桌前再用日式電烤爐DIY夯肉，搭配上調酒師，為此次活動調製了兩款獨特酒飲，分別命名為「頂峰之月」和「花好月圓」，調酒後味和烤肉風味絕搭，將帶給饕客味蕾不一樣的驚喜。





並且，除了與胡同燒肉夜食聯名的套餐，酒吧另有美式BBQ烤肉組合，雙人套餐可以吃到澎湃的美國 choice 沙朗牛排或豬肋排、阿根廷魷魚、生蠔等菜色，此外還能在露天的環境裡欣賞夜景，搭配沁涼爽口的生啤酒，絕對是最chill的聚會選擇。高空烤肉趴即日起到10月31日前皆可預訂。

高雄英迪格 胡同聯名「胡同烤肉」、「A5和牛漢堡排套餐」

地址：高雄市新興區中山一路4號

代表號: 07-272-1888

酒店網址：https://www.hotelindigokaohsiung.com/zh-hant/

