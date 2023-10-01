綠色哆啦A夢宣布停售！日本UNIQLO「綠色哆啦A夢」倒數搶購，3款全新「綠色哆啦A夢玩偶、絨毛夾克」鐵粉手刀收藏去。

UNIQLO「綠色哆啦A夢」即將停售了！日本平價服飾品牌UNIQLO為了對地球盡一份心力，從 2021年起就邀請到國民偶像哆啦A夢，出任品牌永續發展大使，近幾年來都會定時推出以綠色哆啦A夢為主題的「永續發展模式系列」服飾、雜貨與玩偶，只要一上市都會引起粉絲瘋搶。今年日本UNIQLO將從10月6日開賣綠色哆啦A夢玩偶與全新絨毛夾克，並宣布是最後一次販售這系列的商品，身為哆啦A夢的鐵粉，絕對要把握這個機會收藏一波。



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全球各大知名品牌近年不斷號召民眾一起愛護地球，發揮「取之社會、用之社會」的回饋精神，日本最出名的平價服飾品牌UNIQLO也沒錯過這場盛會，自2021年起就邀請到哆啦A夢擔任品牌永續發展大使，以「JOIN：THE POWER OF CLOTHING」為宗旨，讓哆啦A夢換上綠色新裝，並運用100％的再生纖維材質，推出「哆啦A夢永續發展模式系列」的服飾與生活雜貨。





繼2023年夏季販售多款綠色哆啦A夢的T恤、環保袋、公仔皆深受好評，日本UNIQLO又挑在日本每年10月的「3R推進月（Reduce、Reuse、Recycle）」，推出「綠色哆啦A夢絨毛娃娃」以及成人與幼童款的「綠色哆啦A夢刷毛拉鍊夾克」，讓哆啦A夢的鐵粉們今年能夠度過一個溫暖的寒冬。





不過日本UNIQLO同時也宣布，這次是最後一次販售「哆啦A夢永續發展模式系列」，讓不少鐵粉都相當驚訝，紛紛決定要衝到日本門市或是委託代購，將這些特別的限定商品全都入手帶回家。除此之外，消費者只要購買一件指定商品，UNIQLO還會捐贈1美元給聯合國教科文組織亞洲文化中心，不只能收藏相當少見的綠色哆啦A夢周邊，還能一起加入減少海洋污染的行列。









日本UNIQLO「哆啦Ａ夢 永續發展模式系列」

開賣日期：2023年10月6日

販售通路：日本全國UNIQLO門市、日本UNIQLO官方網站

售價：

綠色哆啦A夢刷毛拉鍊夾克／成人款：2,990 日圓

綠色哆啦A夢刷毛拉鍊夾克／兒童款：1,990 日圓

綠色哆啦Ａ夢絨毛玩偶：1,990 日圓