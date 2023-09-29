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晶華吃到飽買一送一！白晝之夜Nuit Blanche晶華推出白晝「義」文假期住房專案，除晚晚餐買一送一、再加碼白晝專車接駁服務。

2023-09-29 文字：編輯 李維唐 圖片：晶華酒店 人氣：1,353
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編輯 李維唐

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眾所期待的白晝之夜Nuit Blanche將於10/7展開，台北晶華酒店看見商機，特別推出「白晝『義』文假期」住房專案，提供活動當晚8點至9點30分的「栢麗廳晚晚餐買一送一」優惠，以及「晶華白晝專車」接駁服務，專案兩人成行、週六入住每房10,800元起，並享每房5,800元起的續住優惠價，以及高鐵車票7折起加購優惠。 

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台北晶華酒店 白晝「義」文假期

晶華表示，這一次的「白晝『義』文假期」住房專案的房客，可以預約10月7日晚間六點起的「白晝專車」接駁服務，飯店服務人員將接送貴賓前往信義區觀賞豐富的藝術作品，同時享有栢麗廳晚間8點至9點30分的晚晚餐時段、「用餐買一送一」的超值特惠。專案另外包含「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」，房客可於活動結束後回到飯店，享用新鮮現做的元氣早餐，並恣意享受退房前的自由時光。


同時，今年邁入第八年的台北白晝之夜以「起義吧！」為主題，並以信義區為舞台，規劃出「國父紀念館、臺北市議會、臺北市政府」3大展區、聚焦於「國際視野、藝術公園、自由街頭、佔領府會、一夜影展、議題響應」6大主題，邀請民眾傍晚時分走上信義街頭，探索潮流創作結合在地文化迸發出的9大亮點作品，以藝術的角度重新認識都市空間。
台北晶華酒店 白晝「義」文假期

 

台北晶華酒店 白晝「義」文假期

地址：台北市中山北路2段39巷3號
電話：02-2523-8000
官網：https://member.silkshotelgroup.com/RT
2023白晝之夜 官方網站 https://nuitblanche.taipei/

台北晶華酒店 白晝「義」文假期

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吃到飽買一送一 栢麗廳買一送一 買一送一 晶華住房
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