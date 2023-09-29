中秋節優惠買一送一！超過29間「2023中秋優惠」配烤肉趴吃起來，中秋節速食優惠買一送一、國際咖啡日優惠手刀收藏。

中秋節是每年最盛大的烤肉趴、月餅節，許多人已經返鄉準備好大吃一波。除了每年必備的烤肉活動之外，窩客島也整理了超過29間「2023中秋優惠」，無論是用「速食優惠」先暖場，還是邊烤肉邊配「手搖杯買一送一」喝起來，同時加碼10/1「國際咖啡日」優惠，中秋連假三天的必吃清單都先收藏。







必勝客：月亮圈圈比薩

圈圈披薩回來了！在愚人節掀起話題的「必勝客零傷害圈圈比薩」在社群瘋狂洗版，這次必勝客針對中秋節，再推出限定版「月亮圈圈比薩」，加購價99元就能開吃，讓比薩控通通要拍、要打卡。除此之外，必勝客再加碼斟中秋節推出新品「月見韓式烤五花比薩」，使用台灣五花肉搭配香甜濃厚的韓式新松辣醬、韓式蘿蔔、康門貝爾起司、金黃月見蛋沙拉，打造多層次口感。



活動期間：2023/09/19-10/01

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370493







拿坡里：買一送一

拿坡里炸雞買一送一，吃起來！專心做炸雞的「拿坡里炸雞專賣店」是許多炸雞控、速食控開趴約吃的炸雞首選，還有不定期推出的「炸雞優惠」總是給人各種理由約吃雞。這次拿坡里炸雞專賣店針對超人氣「戰斧雞腿」推出61折、買一送一優惠，讓炸雞控手刀先約吃、約不到人也能自己開吃。



活動期間：2023/9/18-9/30

活動方式：會員憑「三商i美食卡」APP，於「優惠券」頁面可使點數一點領取「戰斧雞腿 買一送一」優惠券。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370392





肯德基：7吋原味大蛋撻

巨無霸「肯德基蛋撻」回來了！肯德基先前以超人氣點心「原味蛋撻」作為靈感，打造放大版本「7吋原味大蛋撻」，一開賣就掀起打卡話題，這次肯德基針對中秋節，再度推出「7吋原味大蛋撻」限定禮盒，增加到全台55間門市同步開賣，這次蛋撻控絕對不能再錯過。



活動期間：2023/9/28-9/30

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370380







頂呱呱：中秋套餐送雞脖子

即日起至10/01期間以香噴噴烤雞腿為主角，搭配經典原味炸雞、炸雞腿、呱呱包、地瓜薯條和兩杯飲品，原價444元直接下殺67折只要299元就能吃到，揪朋友一起開吃最療癒。另外，也有個人餐「爽嗨嗨辣味獨享餐」特價189元，即便是邊緣人也能開心吃肉。9/29~10/1中秋連假更加碼推出會員限定雞脖子免費送優惠。



活動日期：即日起～2023年10月01日

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370405







達美樂：披薩半價

達美樂披薩半價吃起來！超人氣連鎖披薩「達美樂」，最受到披薩控歡迎的「四喜披薩」吃法，直接把四種口味都集結在一個披薩裡，這次特別針對中秋節推出「黃金月見四喜披薩」，除了一次可以吃到4種人氣口味之外，還有12吋披薩外帶「半價」限定優惠，披薩控中秋節吃起來。



活動內容：搭配達美樂「天天外帶披薩半價」，優惠價351元。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369930







麥當勞：七龍珠Z角色盲卡包

總是會讓人不小心忘記麥當勞有賣漢堡！麥當勞持續不務正業推出全新聯名，攜手最強動漫「七龍珠Z」推出全台限量10萬包「七龍珠Z角色盲卡包」，超經典角色悟空、弗力札及神龍霸氣現身餐點包裝。同時，歡樂送購買分享餐，再加碼送限量「七龍珠Z撲克牌」。



活動期間：9月27日起至10月10日（或售完為止）。

活動內容：凡購買任何產品(不含醬包及其他非單獨銷售產品)並加價89元，即可獲得盲卡包乙包，每包含有4張隨機卡片，全套共18款卡片。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371188







薄多義：對中姓名5折

鍾小姐、邱先生，中秋節約吃披薩！義式料理品牌「薄多義」這次不玩炸雞翅優惠，而在中秋節期間推出「中秋月圓」對中名字、披薩打折優惠，只要姓名裡有任何一字跟「中、秋、月、圓」就享優惠，中秋節就要揪團約吃披薩慶祝。



活動期間：2023/09/01-09/30

活動內容：名字裡有「中ㄓㄨㄥ」、「秋ㄑㄧㄡ」、「月ㄩㄝˋ」、「圓ㄩㄢˊ」讀音相同1字享披薩75折，2字披薩5折，如果3字全相同則免費。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369872







萬波：買一送一

飲料控快揪團喝萬波！每到連假最開心的小確幸就是有各式各樣的吃喝玩樂優惠，等著大家一起開心放假。這次萬波為了迎接今年最後兩個連假，強勢推出兩大優惠，除了有長達18天的「大杯麗雅烏龍」4杯100元，以及中秋連假限定「戴柚子帽」加碼買一送一，用滿滿的飲料優惠陪大家度過最後的歡樂假期。



活動時間：2023/9/29-2023/10/1

活動內容：只要戴著柚子帽到萬波門市消費任一飲品，不限金額即可免費贈送中杯「白柚烏龍」（固定微糖少冰）一杯。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370924







春陽茶事：買一送一

以「烏龍茶」作為招牌的手搖杯「春陽茶事」，在9月於外送平台Uber Eats推出指定飲品買一送一，9/30前點「柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)」都可享買一送一優惠。此外，針對中秋連假，9/29-10/1期間，到門市現場買「柚香烏龍 / 鳳梨蜜烏龍」中杯可以免費升級成大杯，飲料控買兩杯配烤肉剛剛好。



活動內容：

外送：即日起至9/30，Uber Eats點「柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)」買一送一。

外帶：9/29-10/1，門市現場買「柚香烏龍 / 鳳梨蜜烏龍」中杯免費升級成大杯。







茶湯會：買四送一

烤肉配茶最解膩！中秋節烤肉，許多人都會喝解膩的手搖杯、尤其喝純茶最能解膩，看準中秋烤肉話題，茶湯會在中秋連假期間9/29-10/1，推出全店全品項「買四送一」優惠，並且推薦解膩果茶「翡翠檸檬」、原葉沖泡「碧螺春」，是烤肉最佳組合。



活動期間：9/29-10/1

活動內容：茶湯會全品項買四送一，全台街邊門市同享優惠。唯百貨、商場與車站門市，以及外送/點餐平台不適用。







Ｍr.Ｗish：芭樂檸檬冰沙

水果系手搖杯Ｍr.Ｗish本次再度攜手超萌「加菲貓」，在中秋節推出酸甜清爽的「芭樂」系列新品，其中包含「粉紅芭樂酪酪」使用紅心芭樂、鮮奶優格打成冰沙，加入青葡萄凍增添口感。另一款「芭樂檸檬冰沙」則以紅心芭樂搭配搭配檸檬解膩，只要買本次任一款芭樂新品，就送「加菲貓環保罐」，讓人喝飲料也賣萌。



活動期間：2023/09/28起

售價：

芭樂檸檬冰沙：$75元

粉紅芭樂酪酪：$95元







功夫茶：芭樂免費喝

同樣推出「芭樂」新品的，還有手搖杯品牌「功夫茶」，本次共推出「芭樂輕檸、芭樂檸檬綠」以及加入甘甜梅粉的「芭樂梅莎莎」共3款飲品，新品上市推出嚐鮮優惠，每杯最高折15元。在10/2-10/31期間，還有「十八啦」活動，躑骰子三顆骰子點數皆相同，就能免費喝新品，挑戰失敗也能獲得20元折價券，讓飲料控揪團朝聖。



上市日期：即日起上市

新品優惠：

芭樂輕檸：特價$65 元(原價$80 元)

芭樂檸檬綠：$65 元(原價$80 元)

芭樂梅莎莎：$60 元(原價$70 元)

優惠活動：10/2-10/31，活動期間內至功夫茶門市，擲骰子玩「十八啦」擲出豹子，即可獲得「芭樂系列-免費飲品兌換券」。







日出茶太：買二送二

從國外夯回台灣的「日出茶太」，這次在中秋節為了讓人喝茶消暑解膩，特別在9/29-10/1推出「買二送二」活動，只要加入「日出茶太LINE會員」就可以使用優惠券購買「日出紅璞玉」、「春摘翡翠」任選買二送二，每會員每日限購一組。



活動期間：9/29-10/1 每日12:00~18:00

活動內容：日出茶太LINE會員，憑券購買「日出紅璞玉」、「春摘翡翠」任選買二送二。

活動門市：日出茶太街邊門市(台北天成店/內壢莊敬店/八德廣福店/新竹站前店/竹北莊敬店/竹北文興店/竹北三民店/台中美村店/基隆百福店/高雄文橫店)







大苑子：買2送1

針對中秋節，大苑子特別推出超人氣「翡翠檸檬」強勢回歸，並且在10/1前推出「大杯買2送1」限定優惠，同步推出酸甜系「台灣鮮搾柳丁綠」強勢回歸，還有與Red Bull聯名的新品「Red Bull能量小搖百」，使用百香果汁、Red Bull蜜桃草莓風味能量飲，用酸甜系手搖杯開胃解油膩。



活動期間：2023/09/22-10/01

活動內容：「翡翠檸檬」大杯買2送1。

活動平台：大苑子門市或大苑子APP線上訂購。







CoCo：四杯100元

手搖杯配烤肉絕配！CoCo在3天中秋連假中，推出三波飲料優惠活動，在09/22-10/1推出「手採紅茶、四季春青茶、茉莉綠茶、伯爵果茶、焙韻鐵觀音」任選4杯100元優惠。9/30加碼，在官方LINE領優惠券享「沐春風/日落錫蘭」第2杯5折，10/1還有一日限定「葡萄柚果粒茶」憑LINE優惠券享第二杯10元優惠，飲料控天天都有理由喝起來。



優惠內容：

09/22-10/1：手採紅茶、四季春青茶、茉莉綠茶、伯爵果茶、焙韻鐵觀音，任選4杯100元。

9/30：在CoCo官方LINE領優惠券，享「沐春風/日落錫蘭 第2杯5折」優惠。

10/1：在CoCo官方LINE領優惠券，享「葡萄柚果粒茶 第二杯10元」優惠。







COMEBUY：每杯折20元

經典手搖杯「COMEBUY」這次以超人氣的「玫瑰普洱系列」手搖杯作為靈感，推出咀嚼系口感新品「粉芋玫普奶茶」，在普洱茶、有機玫瑰基底中，再加入獨家粉條、芋薯圓，打造多層次口感。配合新品上市，COMEBUY在9/29-10/1期間，買玫普系列飲品「粉芋玫普奶茶、玫普奶茶、玫瑰普洱茶」，可享每杯折20元優惠。



活動期間：9/29-10/1

活動內容：買玫普系列飲品「粉芋玫普奶茶(75元)、玫普奶茶(60元)、玫瑰普洱茶(40元)」，每杯現折20元。







木昂手作：水果凍飲8折

強調天然手作茶飲的手搖杯「木昂手作」，這次在中秋節推出3款酸甜系「水果凍飲」新品，其中「百白凍飲」以百香果綠茶加入茶凍，「橙澄凍飲」柳橙綠茶加茶凍，而「梅美凍飲」則是青茶搭配青梅果醋，酸甜風味最解膩，配合新品上市，在10/4前更推出新品8折優惠，最低一杯



活動期間：9/28-10/4

優惠內容：凍飲新品系列8折優惠。

售價：

百白凍飲：原價70元

橙澄凍飲：原價70元

梅美凍飲：原價70元







康青龍：兩杯折20元

不用出門也能有優惠！手搖杯「康青龍」針對中秋節期間，於09/28~10/10期間，只要用「龍來訂線上點餐」購買「萌粉安寶」兩杯，即享$20元折扣優惠，享受清甜的荔枝、蔓越莓的酸甜果香風味。如果到門市消費，指定支付還享有最高16%回饋。



活動期間：09/28~10/10

活動內容：用「龍來訂線上點餐」購買「萌粉安寶」兩杯，即享$20元折扣優惠。







麟鄰茶寓：買一送一

配合中秋連假，「麟鄰茶寓」在9/29-10/1連續三天推出「買一送一」優惠，只要在「黑浮國際餐飲APP」領取優惠票券，就可享有「麟鄰茗茶、茶韻奶茶全系列買一送一」，不管是喝單品茶、還是喝醇厚的奶茶，通通都能一次滿足。



活動期間：2023/9/29-2023/10/1

活動內容：活動期間至麟鄰茶寓門市，即享「麟鄰茗茶&茶韻奶茶全系列買一送一」。（需於黑浮國際餐飲APP領取優惠券）

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371386







黑浮咖啡：買一送一

為了慶祝「10/1國際咖啡節」，黑浮咖啡特別在整個10月推出多款咖啡優惠，10/1-10/7針對「提拉米蘇絲絨奶霜拿鐵、黑浮冰滴咖啡」推出買一送一，只要透過黑浮APP就能領券使用。此外，10/1-10/30加碼推出指定咖啡品項「買五送六」的寄杯優惠，讓咖啡控整個月喝起來。



活動內容：

10/1-10/7，黑浮APP會員領券享「提拉米蘇絲絨奶霜拿鐵、黑浮冰滴咖啡」買一送一。

10/1-10/30，儲值卡會員/VIP享「美式咖啡／經典拿鐵／法式冰釀拿鐵／大理石拿鐵」買五送六。







奎克咖啡：買一送一

針對秋天季節，奎克咖啡特別推出季節限定「栗子」限定飲品、甜點系列，其中主推飲品「雲霧焙茶栗子冰沙」，使用日本京都「矢野製茶」的焙茶，搭配炭火直烤栗子製成冰沙。另一款「暖秋焙香栗子歐蕾」則以香滑的牛奶，搭配法國百年頂級栗子醬與、宇治焙茶，兩款飲品在9/29-10/1期間，透過黑浮APP領優惠券，可享任選買一送一優惠。



活動期間：9/29-10/1

活動內容：黑浮APP會員領券享「雲霧焙茶栗子冰沙、暖秋焙香栗子歐蕾」任選買一送一。







路易莎：咖啡75折

針對「超越精品咖啡」系列全新升級，路易莎自即日起將黑卡會員的「尋豆師手沖優惠活動」，升級成超越精品咖啡，相當於使用7折優惠，就能喝到最新、最奢華的路易莎「超越精品咖啡」，最低每杯95元開喝。此外，針對10/1國際咖啡日，路易莎同步在10/1-10/3，每天11點前推出咖啡飲品75折優惠活動(不含手沖、特調及超越精品咖啡)，讓咖啡控朝聖喝起來。



活動期間：2023/10/01-10/3，每天11點前

活動內容：咖啡飲品75折優惠活動(不含手沖、特調及超越精品咖啡)。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371350







西雅圖：買一送一

為了慶祝中秋節，連鎖咖啡「西雅圖極品咖啡」特別在9/29中秋節當天，推出門市推出全系列飲品「同品項買一送一」優惠。如果不想出門，在9/28-9/30期間，使用外送平台UberEats買西雅圖極品咖啡「美式咖啡、拿鐵」也可享買一送一優惠，不出門也能享受下午茶。



活動內容：

9/29：西雅圖門市買全系列飲品「同品項買一送一」。

9/28-9/30：外送平台UberEats買西雅圖極品咖啡「美式咖啡、拿鐵」，享買一送一。







OTOME：買一送一

質感係咖啡「OTOME」近期是許多上班族的新歡，這次針對秋季推出新品宇治抹茶系列，主推飲品「宇治抹茶拿鐵、宇治抹茶歐蕾、柚見宇治抹茶」以及一款甜點「宇治抹茶可麗露」，針對中秋連假，9/27~ 9/30推出咖啡免費升級大杯，10/1~10/15期間加入會員享「大杯美式咖啡」買一送一，10/10前在UberEats也有指定品項買一送一，讓國際咖啡日手刀喝起來。



活動內容：

9/27~ 9/30，門市買義式咖啡類，中杯免費升級大杯!(馥 列白除外，限敦南門市與伊通門市使用)

10/1~10/15，加入會員，享大杯美式咖啡買一送一。

9/27-10/10，外送平台 Uber Eats指定品項買一送一。







Mister Donut：甜甜圈11入299

超人氣甜甜圈Mister Donut，中秋節在ㄞ/25-10/1期間推出「任選10入甜甜圈299元」優惠，如果使用悠遊付/悠遊卡付款，再加贈一顆蜜糖波堤，299元就能吃到11顆甜甜圈。此外，配合統一集團「國際咖啡日」活動，10/1前還有「買一送一」優惠，只要買購買咖啡系列，直接送「濃咖啡蜜糖波堤」，打造最療癒咖啡下午茶。



活動期間：即日起至10/1

活動內容：

1、任選10入甜甜圈299元。

2、使用悠遊付/悠遊卡付款，加贈一顆蜜糖波堤。

3、買購買咖啡系列，送一顆「濃咖啡蜜糖波堤」。







COLD STONE：買一送一

COLD STONE全新口味「多力多滋狂想曲」與多力多滋跨界聯名，在9/22-11/2期間，只要買任一包、任一口味的「多力多滋」，並且依規定包裝合照打卡、上傳FB或IG，到COLD STONE門市就出示可享有「中杯以上冰淇淋」買一送一優惠。同時配合中秋節，9月28日~10月1日期間還有「冰淇淋第二杯半價」，讓人揪團吃冰。



活動期間：2023年9月28日~10月1日

活動內容：活動期間購買中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯半價 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370535







7-ELEVEN：霜淇淋買一送一

7-ELEVEN針對超夯回歸的冰品「思樂冰、霜淇淋」同步在中秋節推出優惠，9/27-10/1期間，推出「思樂冰第二杯半價」，任選可口可樂、果漾蘋果風味蘇打、果漾檸檬風味汽水等口味。此外，使用icash Pay支付可享「霜淇淋買一送一」、以及直接幫你烤好的「哈燒專櫃」全品項買一送一。針對國際咖啡日，9/20~10/4期間可享CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價。



活動期間：9/27-10/1

活動內容：

1、思樂冰第二杯半價。

2、使用icash Pay支付可享「霜淇淋買一送一」、「哈燒專櫃」全品項買一送一。

3、9/20~10/4期間，CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價。

4、9/27~10/1期間，CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵同品項買2送2，不可思議咖啡大杯冠軍美式買1送1。







全家：奶茶買一送一

針對中秋連假優惠，全家9/29－10/1於線上推出咖啡寄杯優惠，40杯咖啡最低只要1001元就能開喝，換算下來一杯約25元就能喝。此外，本次連假再搭上「全家康康五」優惠，9/29－10/1期間推出「Let’s Café特濃拿鐵、私品茶仙女珍珠醇奶茶」等飲品買一送一優惠，奶茶控趁機喝起來。



活動期間：9/29－10/1

活動內容：

1、「全家」APP隨買跨店取推出多杯組合1001元，包含「大杯經典拿鐵33杯、大杯經典美式咖啡40杯、大杯單品拿鐵17杯、大杯單品美式咖啡18杯」。

2、門市推出「Let’s Café特濃拿鐵、私品茶仙女珍珠醇奶茶」等飲品買一送一優惠







萊爾富：加5元多一杯

看準中秋連假的飲品商機，萊爾富特別在9/28-10/1推出「特大杯冰柚香風味美式」單杯特惠59元，主打清爽酸甜風味，幫烤肉趴解解膩，同時在10/1-10/3更響應國際咖啡日，推出「特濃美式/特濃拿鐵」同品項加5元多一杯優惠，等於單杯最低只要30元就喝得到。



活動內容：

9/28-10/1，「特大杯冰柚香風味美式」單杯優惠59元。

10/1-10/3，「特濃美式/特濃拿鐵」同品項加5元多一杯。







OK：買2送1

今年10/1國際咖啡日搭上中秋節連假話題，OK超商特別在9/28-10/2，推出「莊園級美式/拿鐵(含濃厚系)」買2送1優惠，除此之外，在線上OKAPP也推出「大杯莊園級美式／拿鐵」同品項享10杯送5杯、20杯送12杯優惠，加碼送OKpoint 815點，讓天天喝咖啡的咖啡控，趁機先寄杯。



活動期間：9/28-10/2

活動內容：「莊園級美式/拿鐵(含濃厚系)」買2送1。



