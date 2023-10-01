桃園人的煙火市集！台茂購物中心「240秒低空煙火、美食市集」七天快閃限定，桃園人連假就到台茂朝聖。
中秋國慶連假，桃園人都賴在台茂不想走！作為桃園在地老字號購物中心的台茂，在今年最後連假不僅迎來週年慶優惠，更推出限定美食市集、超震撼低空煙火秀和各種免費表演秀，讓桃園人待在台茂一整天吃喝玩樂不無聊。
滿足各年齡層需求的台茂，大朋友到此可以逛街大血拼、小朋友則是有各種遊樂設施玩到沒電，這次針對中秋國慶連假，在5000坪台茂公園中舉辦快閃美食市集和各種一系列活動，於中秋連假每天16:00-20:30期間，力邀老街排隊蘿蔔糕、香酥涮嘴有利脆皮豬、瓶身熊Q泰式奶茶、彩色地瓜球以及IG大爆紅的「方人也鮮奶麻糬」，全都快閃現身，讓桃園人不用東跑西跑就能一次吃到。
雙十國慶的四天連假，則是有超過30家人氣美食進駐，排隊才吃得到的串串燒、紮實口感的小包子、豐富餡料又爽口的捲餅、麻糬和米甜圈等超夯美食之外，還有乾燥花、客製化頭飾、水晶等手作小物，多樣性的市集就等大家來尋寶。而10/9晚間19:45-19:49期間，更有240秒、超過3千發超震撼的低空煙火秀，是桃園人專屬的最美夜景。而小朋友最愛的英雄巨星「超人力霸王」則是在10/8下午14:00-14:40舉辦見面會，保證讓小朋友嗨到尖叫。
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台茂購物中心 中秋國慶連假市集、活動
中秋市集
日期：9/29(五)-10/1(日)
時間：16:00-20:30
地點：台茂公園
雙十煙火秀
日期：10/7(一)
時間：19:45-19:48
地點：台茂公園
雙十市集
日期：10/7(六)-10/10(二)
時間：16:00-20:30
地點：台茂公園
超人力霸王見面會
日期：10/8(六)
時間：14:00-14:40
地點：台茂公園圓形廣場
台茂購物中心週年慶
9/28~10/16全館購物滿5仟送5佰(400元商品券加100元餐飲劵(主題餐廳劵100)。
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