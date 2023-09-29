星宇粉一定買！7-ELEVEN推出「星宇航空凍乾冷萃咖啡禮盒組」自己做特調、有起飛的感覺，再加碼附特製專屬攪拌棒。
有一間航空叫「星宇航空」、有一個服務叫「星宇服務」，星宇不只是提供個交通的服務，更讓旅行的開始、回程都有更多期待。為了讓星宇粉在家也可以體驗星宇的服務及價值，7-ELEVEN推出「星宇航空凍乾冷萃咖啡禮盒組」在自己做星宇特調，每一口都想起飛行的感覺，再加碼附特製專屬攪拌棒，搶攻星宇粉的必買清單。
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星宇航空凍乾冷萃咖啡以零下40度的低溫凍乾，保留咖啡現萃風味，因為加入水、牛奶或氣泡水中，就能自己做出咖啡特調，極具方便性及美味度。升級版的「星宇航空凍乾冷萃咖啡禮盒組」，除了原本的迷你咖啡外，更為了禮盒特製「星宇航空攪拌棒」，讓喜愛星宇航空的粉絲在家中或辦公室調配咖啡時，更有身歷飛機上的極致感受。
星宇航空凍乾冷萃咖啡禮盒組
販售通路：全台 7-ELEVEN 門市
活動期間：2023年9月27日起至10月31日止
優惠活動：單件優惠$299（原價$350/件）
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