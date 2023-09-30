月老生日趴！南港瓶蓋工廠「茶嶼風格節」超過60間手搖杯、茶點市集，快閃限定「茶風味市集」慶祝月老生日開喝。
月老生日，開手搖杯拍！中秋連假快閃限定「茶嶼風格節」在南港瓶蓋工廠強勢插旗，主打「茶風格」的市集活動，集結茶葉、茶點、手搖杯，同步慶祝「月下老人」生日趴，打造茶與戀愛互動遊戲，讓人中秋連假就衝南港喝茶、開飲料趴。
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以「茶」作為主題的「茶嶼風格節」，9/29-10/1在南港瓶蓋工廠快閃登場，集結超過60間「茶葉、茶甜點、茶料理、台灣經典手搖飲」等多種類型攤位，打造茶控專屬的「茶風味市集」，在其中規劃了三座不同的茶島，引進經典點老字號茶品牌「東大茶莊、竹峰茗茶」，新興品牌「小隱茶庵」等，還有超過10家中秋茶點專車、人氣甜點品牌「韶光如川」、鹹食結合「茗媛茶點」的茶麵、手搖杯「功夫茶」等，讓人下午茶喝起來。
同時，為了慶祝月下老人生日，在本次「茶嶼風格節」活動中，更特別攜手大稻埕「台北霞海城隍廟」，並且邀請V&J Studio製作的毛線廟和毛線月老，跟粉絲一起幫月老慶生，現場還有「幸福就茶臨門一筊」互動活動、以及「茶與姻緣牆、戀愛茶葉蛋」等小遊戲，每天更有從台北霞海城隍廟直送的限量平安茶，讓人喝茶同時求姻緣。
2023 茶嶼風格節
活動日期 ：2023/09/29-10/01
活動時間：12:00 - 20:00 ( 10/1 於 19:00 閉展 )
活動地點：南港瓶蓋工廠
入場售票：https://walkr.tw/OVe4RxUW
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