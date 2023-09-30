為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 月老生日趴！南港瓶蓋工廠「茶嶼風格節」超過60間手搖杯、茶點市集，快閃…

月老生日趴！南港瓶蓋工廠「茶嶼風格節」超過60間手搖杯、茶點市集，快閃限定「茶風味市集」慶祝月老生日開喝。

2023-09-30 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：茶嶼風格節 人氣：202
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

月老生日，開手搖杯拍！中秋連假快閃限定「茶嶼風格節」在南港瓶蓋工廠強勢插旗，主打「茶風格」的市集活動，集結茶葉、茶點、手搖杯，同步慶祝「月下老人」生日趴，打造茶與戀愛互動遊戲，讓人中秋連假就衝南港喝茶、開飲料趴。

推薦閱讀：南港漢堡排再加一！米塔集團新品牌「大河牧場 漢堡排專売」開幕限定買一送二，8種醬汁「頂級手作漢堡排」南港人吃爆。
茶嶼風格節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
茶嶼風格節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

以「茶」作為主題的「茶嶼風格節」，9/29-10/1在南港瓶蓋工廠快閃登場，集結超過60間「茶葉、茶甜點、茶料理、台灣經典手搖飲」等多種類型攤位，打造茶控專屬的「茶風味市集」，在其中規劃了三座不同的茶島，引進經典點老字號茶品牌「東大茶莊、竹峰茗茶」，新興品牌「小隱茶庵」等，還有超過10家中秋茶點專車、人氣甜點品牌「韶光如川」、鹹食結合「茗媛茶點」的茶麵、手搖杯「功夫茶」等，讓人下午茶喝起來。
茶嶼風格節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
茶嶼風格節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

同時，為了慶祝月下老人生日，在本次「茶嶼風格節」活動中，更特別攜手大稻埕「台北霞海城隍廟」，並且邀請V&J Studio製作的毛線廟和毛線月老，跟粉絲一起幫月老慶生，現場還有「幸福就茶臨門一筊」互動活動、以及「茶與姻緣牆、戀愛茶葉蛋」等小遊戲，每天更有從台北霞海城隍廟直送的限量平安茶，讓人喝茶同時求姻緣。
茶嶼風格節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
茶嶼風格節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

2023 茶嶼風格節

活動日期 ：2023/09/29-10/01
活動時間：12:00 - 20:00 ( 10/1 於 19:00 閉展 )
活動地點：南港瓶蓋工廠
入場售票：https://walkr.tw/OVe4RxUW
茶嶼風格節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#手搖杯
morechevron_right
文章關鍵字
手搖杯 茶嶼風格節 霞海城隍廟 月老 more
延伸閱讀

中秋節優惠買一送一！超過29間「2023中秋優惠」配烤肉趴吃起來，中秋節速食優惠買一送一、國際咖啡日優惠手刀收藏。

 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

全新開幕！博多運河城最大級體育用品中心「Alpen FUKUOKA」優惠券

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up