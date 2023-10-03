別說南投只有日月潭！7個超好拍「南投水里景點」快採點，碧綠湖景「池畔木屋」、全台最美「路易莎咖啡藝術牆」，打卡美食一次滿足。

帶你挖掘南投水里最強打卡點！每逢假日南投縣到處都有人潮，位於中部地帶的水里鄉更是熱鬧，不僅可以到車埕老街來趟美食之旅，位於碧綠湖畔的日式木屋「隱茶 Steam」、全台最有藝術氣息的「路易莎咖啡車埕店」，更是吸引許多網美來這裡打卡拍照、喝喝下午茶。無論你喜歡自然風景或美食，來水里玩都能收穫滿滿，現在就跟著編輯的腳步，一一將這些必訪的南投水里景點，記在你的旅遊小本本上。



推薦閱讀：埔里最美咖啡廳大公開！南投5間「埔里咖啡廳」景觀美翻天，落羽松簇擁「日式木造庭園」、綠林環抱「咖啡藝文館」，快和閨蜜來趟療癒下午茶之約。





如果特別喜歡觀賞森林、山景，位於台灣中心點的南投水里鄉一定是你去不膩的寶藏地帶，特別是車埕貯木池畔旁的日式木屋餐廳「隱茶 Steam」，因坐落在湖面之上，加上周圍經常有山嵐雲霧繚繞，不少人都爭相訂位，就是想要享受一場浪漫的碧綠湖景下午茶；號稱全台最美的「路易莎咖啡車埕店」，與噴漆塗鴉藝術家「MAR2INA - 夢裡那兔」合作，將車埕門市打造成「夢兔主題店」，成為近期車埕旅遊新亮點。





水里人氣打卡點：水里蛇窯陶藝文化園區

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 水里蛇窯陶藝文化園區 說：

源自於大陸福州的蛇窯因為順著山坡地形砌成，遠遠看就像蛇一樣因此而命名，水里蛇窯也是台灣現存最古老的柴燒窯喔。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#水里蛇窯陶藝文化園區

地址：南投縣水里鄉頂崁村水信路一段512巷21號

電話：04-9277-0967





水里人氣打卡點：隱茶 Steam

部落客 小虎食夢網 造訪 隱茶 Steam 說：

如果你跟我一樣有著滿滿的日式魂、日本控，看到這樣的池畔木屋，能不進去蹭幾張照片嗎，即便其實在外面拍就已經很美很美了。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#隱茶 Steam

地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號

電話： 04-9277-6471



水里人氣打卡點：車埕木業展示館

部落客 小虎食夢網 造訪 車埕木業展示館 說：

車埕極盛時期引進2千多名的就業人口，造就了車埕的二度風華，如今的車埕木業展示館，便是1958年間林業鉅子振昌興業董事長孫海先生名下的舊廠房，於2008年6月開放的木業展示館，提供遊客瞭解台灣木業往昔盛況。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#車埕木業展示館

地址：南投縣水里鄉民權巷110-2號

電話：04-9287-1791





水里人氣打卡點：路易莎咖啡車埕店

部落客 夫子。旅食趣 造訪 路易莎咖啡車埕店 說：

路易莎咖啡與噴漆塗鴉藝術家「MAR2INA - 夢裡那兔」合作，以 Lousa 咖啡、The Grove (林班道) 與 MAR2INA (夢兔) 為主題為外牆塗鴉創作，將車埕門市打造成「夢兔主題店」，成為車埕旅遊新亮點。<全文介紹>



#路易莎咖啡車埕店

地址：南投縣水里鄉民權巷127號

電話：04-9277-4088





水里人氣打卡點：車埕車站

部落客 夫子。旅食趣 造訪 車埕車站 說：

1999年921大地震，原「車埕車站」受到嚴重的損毀，目前的車站是後來日月潭國家風景管理處重建的，整個車站主體是以原木為材料，屋頂採用太子樓設計，可增加採光及通風，就連車站前的廣場也是用原木去舖設的，因此有台鐵「最美麗車站」的雅稱。<全文介紹>



#車埕車站

地址：南投縣水里鄉民權巷2號

電話：無





水里人氣打卡點：鐵道觀光小學堂

部落客 藍晴旅行 EVa Blog 造訪 鐵道觀光小學堂 說：

1970年台鐵為了進一步提升柴電機車的運輸效能引進R100型，最初主要作為牽引西部幹線莒光號的專用機關車，直至1979年西部幹線完成鐵路電氣化後，才改行駛東部幹線...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#鐵道觀光小學堂

地址：南投縣水里鄉民權巷127號

電話：無





水里人氣打卡點：林道班體驗工廠

部落客 藍晴旅行 EVa Blog 造訪 林道班體驗工廠 說：

體驗工廠裡面展示了不少的木製作品，其實看到這些會覺得有點親切感，念書的時候，念的是室內設計所以課程裡有有木工實做的部份，還去考證照。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#林道班體驗工廠

地址：南投縣水里鄉民權巷4號

電話：04-9277-7462

