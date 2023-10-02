跩貓、萌貓一次收！迪士尼爆萌「魯斯佛、瑪麗貓」新周邊超欠買，抱枕、寵物坐墊貓奴全都收下。
貓奴看到直接腦波弱！帶給大家滿滿療癒感的迪士尼，除了米奇、維尼等經典角色之外，一旁的配角更是畫龍點睛的存在。這次針對世界動物日將《仙杜瑞拉》後母養的魯斯佛、《貓兒歷險記》可愛瑪麗貓做成玩偶、抱枕、寵物坐墊等各種周邊新品，無論是跩貓還是萌貓一次收下。
為了迎接「世界動物日」，迪士尼看準貓奴的購物慾望，將《仙杜瑞拉》後母養的魯斯佛變成主角，有點壞壞但又超中心的傲嬌跩跩貓，超Ｑ萌的表情無論是大頭抱枕、坐姿絨毛玩偶、雙人枕、寵物坐墊以及貓肉球造型的手套絨毛玩偶，可可愛愛的模樣療癒貓奴的心。
而最萌的貓咪小公主《貓兒歷險記》中的瑪麗貓，則是軟萌貓的代表，純白可愛的瑪莉貓，除了有寵物坐墊之外，還有一系列杯墊選擇，多款可愛俏皮的模樣讓人選擇障礙發作，通通都想買回家。新品將於10/4在KHTOY官網、絨毛玩偶旗艦館搶先開賣，魯斯佛商品在十月底前購買可享75折優惠。
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迪士尼魯斯佛、瑪麗貓周邊商品
通路：
1、KHTOY官網、絨毛玩偶旗艦館同步上市
販售時間：10月4日全台首發，即日起至10月31日，魯斯佛商品優惠75折
購買連結：https://walkr.tw/HZ0vVRBg
2、享夢城堡
網址：https://walkr.tw/ZbAsGsMf
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