頂呱呱賣韓式炸雞了！頂呱呱「韓式洋釀炸雞」炸雞控吃到舔手手，「買炸雞、送電影票」揪你看女鬼橋2怨鬼樓。

頂呱呱開賣韓式炸雞！以獨家台式薄皮炸雞、呱呱包、地瓜薯條等招牌坐穩台灣本土速食龍頭的「頂呱呱」，這次為了營造出萬聖節搞怪氛圍，特別和驚悚國片《女鬼橋2怨鬼樓》聯名推出搞怪血腥炸雞套餐，首度以韓式炸雞為主打，裹滿紅色洋釀醬汁的炸雞，讓人吃到狂舔手手。





於即日起至10/15期間限定的「頂呱呱Ｘ女鬼橋２血腥聯名套餐」，共有兩款套餐組合，每一款都以頂呱呱經典台式薄皮炸雞為主，淋上微酸、微辣、微甜的韓式洋釀醬汁，讓人大呼過癮。有下殺81折「大口撕肉餐」原味炸雞、原味雞腿、薯球、飲品；和下殺76折得「血腥鬼爪餐」雞脖子、原味炸雞、地瓜薯條、飲品。若不吃辣的話，也有無淋醬版本的炸雞選擇。





將於10/13上映《女鬼橋2：怨鬼樓》，延續2020年爆紅的校園鬼片《女鬼橋》情節，以台北知名大學校園為背景，並以「逆八卦」設計的怨鬼樓作為續集中重要故事環節，帶給大家全新驚悚劇情。這次和頂呱呱聯名推出寫星炸雞套餐，只要購買限定套餐就免費送一張電影折價券，數量有限送完為止。



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頂呱呱Ｘ女鬼橋2血腥聯名套餐

活動時間：即日起～2023/10/15

聯名套餐：

1、大口撕肉餐特價179元(原價220元)

原味炸雞1塊、原味雞腿1支、薯球1份、35元飲品1杯



2、血腥鬼爪餐 特價179元(原價235元)

原味炸雞1塊、雞脖子1份、地瓜薯條1份、35元飲品1杯



注意事項：

1、全台門市販售，除桃園機場店不參與。

2、原味炸雞部位恕不指定。

3、套餐同步販售原味無淋醬版本。



頂呱呱女鬼橋２「血腥聯名套餐」贈票活動優惠

活動日期：即日起～2023/10/15

活動辦法：活動期間凡購買女鬼橋2聯名餐，即贈送電影優惠券乙張。



注意事項：數量有限送完為止。