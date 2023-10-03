港幣100元餐飲券免費領！2023「香港美酒佳餚巡禮」300攤美食市集嗨翻，飛香港送「餐飲券、品酒禮包」吃貨準備衝。
玩香港「港幣100元餐飲券」免費領！專為吃貨打造的「香港美酒佳餚巡禮」睽違5年強勢回歸，在10/26-10/29期間，於中環海濱活動空間正式登場，本次活動除了搜集近300個美食攤位之外，更特別為海外的觀光客提供「100元餐飲券」免費送，還有套裝行程專屬的「旅客特選禮包」，趁機飛香港吃美食、品酒剛剛好。
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讓吃貨期待的「2023香港美酒佳餚巡禮」將在10/26-10/29期間，插旗中環海濱活動空間，以美食、美酒兩大主題，邀請到近300個來自世界各國的攤位展出，其中包括港味街頭小吃、懷舊點心，酒類則有法國及義大利經典美酒，此外更首次展出中國西北寧夏西鴿酒莊和美賀莊園、雲南紅和山東蓬萊仙島酒莊，打造最盛大的美酒佳餚慶典。
特別的是，這次「2023香港美酒佳餚巡禮」更針對香港以外的遊客，推出2大優惠活動，其中只要參加旅行社提供的「香港美酒佳餚巡禮」套裝行程，每人送一份「旅客特選禮包」，禮包內容包含免費入場券、6張「品味券」可以兌換場內美食或酒品，還有可回收的紀念酒杯1個，總共價值港幣400元。
要得到「旅客特選禮包」，可選擇「雄獅旅遊」的套裝行程，10/27出發，並且附網卡、專車接送在地藝文之旅、文華東方酒店下午茶等行程，每人16,399元起(未稅)。如果想要自由行，則有「可樂旅遊」自選酒店最低8,888元起(未稅)方案，彈性出發、自己安排行程。
除此之外，香港旅遊發展局11月起推出全新100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費劵，只要是造訪香港的旅客都有領取資格，每份價值港幣100元，可以在傍晚6點後到指定酒吧、「優質旅遊服務」計劃認可的餐廳兌換，讓人到香港玩又多一個理由。
香港美酒佳餚巡禮2023
活動期間：2023/10/26-10/29
活動地點：中環海濱活動空間
活動網頁：https://walkr.tw/ou6vlIQf
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