白白抱枕小七開賣！超萌「白白日記」8款周邊新品7-ELEVEN預購登場，鐵粉必收「白白日記存錢桶、白白午睡枕」賣萌買起來。

白白日記新品在小七！超萌白熊角色「白白日記」粉絲不只買貼圖、還要買周邊，這次共推出8款日常實用的新品小物，即日起在7-ELEVEN預購開賣，包含療癒系午睡枕、室內拖鞋，還有鐵粉一定要收藏的「白白日記存錢桶」，買到錢包破洞。



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這次「白白日記」一共推出8款預購新品，其中包含巨可愛「白白日記午睡枕」，除了有立體的白白大頭，還搭配三節設計，可以摺疊、也能平鋪當靠墊。同時還有絨毛觸感的「白白日記室內拖鞋」，以白白的無辜表情設計，適合冬天暖暖腳。







本次新品系列，更特別推出居家實用的「白白日記矽膠隔熱墊」餐桌上超需要，外出則有「白白日記保溫瓶」以及可收納的「白白日記祈願購物袋」，可以折疊收納變成方形白白，帶出門購物超實用，另一款「自動折疊傘」則以純白色系，搭配貪吃的白白表情，讓粉絲會心一笑。





白白日記 7-ELEVEN新品預購

此外，這次新品系列還有超萌造型的「白白日記零錢包」毛茸茸的手感超療癒、還有捧著小錢包的「白白日記存錢桶」，和粉絲買完一波、再來努力守護荷包。本次「白白日記」周邊小物新品，即日起在7-ELEVEN憑條碼就可以預購，鐵粉先衝。

預購日期：即日起至2023/11/19

預購方式：至7-ELEVEN櫃台，掃描條碼即可預購。

活動品項：

白白日記存錢桶：$699元/款

白白日記零錢包：299元/款

白白日記室內拖鞋：$399元/款

白白日記矽膠隔熱墊：$299元/款

白白日記保溫瓶(500ML)：$399元/款

白白日記自動折疊傘：$599元/款

白白日記午睡枕(深藍/淺藍)：790元/款

白白日記祈願購物袋：$450元/款



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。