哆啦A夢爆米花！起士公爵獨家推出「哆啦A夢 爆米花」特濃起士、焦糖牛奶，超萌設計要讓粉絲連包裝都捨不得拆。
起士公爵真的很懂哆啦A夢粉絲，為了讓粉絲們可以每天有哆啦A夢陪著追劇、上班吃下午茶，特別推出萌翻指數100%的「哆啦A夢 爆米花」禮盒，不只有大朋友最愛的濃郁爆棚「特濃起士」與小朋友最喜歡的香甜暖心「焦糖牛奶」兩款口味，首發限量200盒。
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起士公爵表示，本次獨家推出的兩款「哆啦A夢 爆米花」，圓滾滾的外型搭配爽脆口感，還添加了健康營養成分，好吃又低負擔，讓人一口接一口停不下來。其中，「哆啦A夢 聰明滿分爆米花・特濃起士口味」，嚴選紐西蘭特濃起士、添加記憶滿點蒔蘿籽萃取，每一粒渾圓飽滿的爆米花，均勻裹滿誘人鹹香起士，伴隨著尾韻微甜的完美層次，每一口都讓人意猶未盡。
此外，「哆啦A夢 頭好壯壯爆米花・焦糖牛奶口味」則以誘人醇厚的焦糖搭配牛奶好鈣，美式經典奶香焦糖的香氣逼人，還能吃進維生素D與鈣質，鬆脆可口，對於喜歡經典口味，又喜歡一邊吃爆米花追劇的粉絲一定超級適合。
同時，起士公爵也懂粉絲要的，特別推出專屬哆啦A夢俏皮藍可愛提盒，以及粉色、鵝黃色兩款專屬包裝袋，兩款口味搭配不同的哆啦A夢可愛模樣，雙手奉上滿滿的哆啦A夢，要與粉絲們一起享用爆米花的同時，可以看到可愛的哆啦A夢，心情就大好。
起士公爵哆啦A夢爆米花
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