以後到日光東照宮可以更快入場了！出國旅行最擔心因為排隊入場而浪費許多時間，特別是聞名世界的觀光名勝或美食餐廳更是人潮擁擠，不少人往往都因為要花費等待時間而放棄造訪。隨著近年網路使用習慣改變，KKday旗下的rezio預訂系統宣布與日本人氣景點「日光東照宮」合作，完成數位服務升級，藉由一站式的預訂服務，強化線上銷售、門票預訂管理、拓展多語系購票頁面，往後到日光東照宮旅行時，將能減少更多排隊時間，享受更便捷的體驗。
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「日光東照宮」位於日本栃木縣日光市，主要供奉德川家康、擁有超過400年歷史，為日光神社寺院中極具代表性的神社，更被聯合國教科文組織列為世界遺產，每年都吸引絡繹不絕的海內外遊客造訪。為了提升旅客服務品質及營運效率，日光東照宮決定首次導入電子化門票預訂系統、邁出數位轉型的一大步，並與來自台灣KKday的rezio團隊合作。
日光東照宮目前已於KKday主站上架17種語言的線上門票商品頁，方便海內外遊客預先購票，有效緩解現場排隊的擁擠人潮，另園區幅員遼闊，各方向入口也將同步使用rezio預訂系統的門票核銷功能，進行即時預訂管理、提升結帳效率，並藉由旅客數據分析與整合性資訊報表，優化園區各方面的日常營運與行銷策略，未來也將為周邊景點進行更多的數位轉型。
除了日光東照宮之外，rezio目前還與許多海內外知名的大型旅遊景區合作，包含北海道旭山動物園、日光江戶村、伊豆全景公園、足利花卉公園、橫濱動物園、豐橋綜合動植物公園、大阪枚方公園遊樂園、小樽運河遊覽船及知名度假村Alpina Resorts集團旗下滑雪場等，採用rezio後，旅客可以在官網或線下自助售票機購票，即買即用、大幅縮短假日排隊現場買票的時間，不僅有效提升旅遊滿意度，還減輕了現場工作人員負擔，還能透過rezio線上系統及現場設備的串聯，達成減碳少紙化的目的。
到日光東照宮更省時了！「日光東照宮」導入KKday數位系統，「減少排隊買票時間、少紙化愛護地球」2大優勢，讓你玩關東節省更多時間。
以後到日光東照宮可以更快入場了！出國旅行最擔心因為排隊入場而浪費許多時間，特別是聞名世界的觀光名勝或美食餐廳更是人潮擁擠，不少人往往都因為要花費等待時間而放棄造訪。隨著近年網路使用習慣改變，KKday旗下的rezio預訂系統宣布與日本人氣景點「日光東照宮」合作，完成數位服務升級，藉由一站式的預訂服務，強化線上銷售、門票預訂管理、拓展多語系購票頁面，往後到日光東照宮旅行時，將能減少更多排隊時間，享受更便捷的體驗。
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