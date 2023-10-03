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Sunny Buffet吃到飽新菜單！茹曦Sunny Buffet「泰式吃到飽」新菜單搶先看，下午茶最低980元吃到飽。

2023-10-03 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：君品Collection 茹曦酒店Sunny Buffet 人氣：1,096
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編輯 李維唐

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茹曦酒店Sunny Buffet與君品Collection合作之後，就一直是許多吃到飽控的口袋名單。這一次為了讓吃到飽控有更多的選擇，特別推出全新泰式吃到飽饗宴，不論是泰式沙拉、還是泰式料理，近20道的泰菜吃到飽，就是要讓吃到控多一個理由約吃到飽。

推薦閱讀：吃到飽7選新菜單！文華Café中午吃到飽、韓式235元吃到飽、壽喜燒和牛吃到飽，還有不能錯過「島語」吃到飽新開店。
Sunny Buffet泰式吃到飽  
Sunny Buffet泰式吃到飽  

Sunny Buffet有17大料理餐檯區，這一次全新菜單之中，有經典的青木瓜沙拉、紅咖哩炒白蝦、冬蔭功酸辣海鮮鍋、泰式椒麻雞、芒果椰奶慕斯等，再搭配上原本就超過人氣的日式料理、時令海鮮、現切牛小排等菜色，要讓吃到飽控飽到不想回家。
Sunny Buffet泰式吃到飽  
Sunny Buffet泰式吃到飽  

同時，Sunny Buffet為了搶攻團體客商機，更加碼推出10人以上平假日午餐和晚餐時段每人1,000元、80人(含)以上享每人980元。此外，假日下午茶980元+10%、平日午餐和晚餐1,080元+10%、假日午餐和晚餐1,280元+10%。
Sunny Buffet泰式吃到飽  
Sunny Buffet泰式吃到飽  


 

 

Sunny Buffet泰式吃到飽  

平日餐期：11:30~14:00/晚餐18:00~21:00
平日費用：成人1,080元+10%
假日費用：成人1,280元+10%
假日下午茶：成人980元+10%
 

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吃到飽 泰式料理吃到飽 泰菜
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