吃到飽7選新菜單！文華Café中午吃到飽、韓式235元吃到飽、壽喜燒和牛吃到飽，還有不能錯過「島語」吃到飽新開店。
7選吃到飽新菜單！本週吃到飯大小事一次看，南霸天北上展新店「島語」吃到飽開賣訂位，文華東方酒店文華Café推出「平日午間」半自助吃到飽，新開店「甩鍋雞」235元吃到飽，壽喜燒MO-MO-PARADIS「日本和牛」吃到飽，南港敘日吃到飽國慶全桌74折起，MJ Kitchen會員享吃到飽85折，最後就是「旭集」台北終於開二店了，Walkerland窩客島吃到飽7選新菜單。
#漢來海港「島語」最低1090元吃到飽
漢來美食集團表示，這一次全新的「島語自助餐廳」是旗下第二支吃到飽品牌，設定仍是主打異國料理百匯，當然海鮮一樣不會少，鱈場蟹腳、帝王蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道S級干貝、海膽，以及現流鮮魚生魚片等都是每日餐檯上必備鮮貨。同時，肉類的美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞，絕對能讓饕客眼睛一亮。
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#台北文華東方酒店文華Café 位上主餐半自助1380吃到飽
為了讓「午間吃到飽」有更棒的選擇，文華Café主廚林禹德與其廚藝團隊悉心設計「平日午間饗．吃．吧」所呈現的每道佳餚，其中每日湯品與單點主餐菜單，提供現做特色精緻美食直送上桌，首推海陸雙饗宴「炙烤美國Prime牛小排及澎湖龍蝦」，主廚選用美國穀飼牛排先煎後再炙烤，呈現外表酥脆焦香、肉質柔嫩多汁的口感與風味，配上肉質彈牙鮮美的澎湖龍蝦，搭配松露紅酒醬，帶來最豐美澎湃的海陸雙重美味享受。
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#西門町新開店甩鍋雞235元吃到飽
台灣搶先推出吃到飽模式的「甩鍋雞」，提供不辣的「BBQ醬炒雞、蜂蜜醬香雞」；經典款「經典春川雞、辛奇泡菜豬」；辣感十足的「麻舌辣喉雞、狠角色辣雞」和獨門玫瑰奶油辣醬「韓流粉紅豬」七種口味，每一款的炒雞、炒豬肉都經過兩道炙燒程序，先以甩鍋方式大火快炒，特製的炒鍋上頭還會噴出火焰炙燒，再加入韓國進口醬料，還原最道地的滋味。上桌後稍微悶煮一下，店員便會前來桌邊半炒。
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#壽喜燒MO-MO-PARADIS日本鹿兒島Ａ4和牛吃到飽
三澧餐飲集團表示，這一次MO-MO-PARADISE推出的「限定A4黑毛和牛吃到飽」，是選自柔軟且肉汁飽滿的前腿肉，大理石紋感的油花，肉質鮮紅、脂肪分佈均勻，是最適合搭配壽喜燒食用，入口油脂香氣瞬間散發，甜美的肉汁與細緻的肉質咀嚼於口中令人難忘。
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#南港敘日國慶吃到飽74折
為了讓南港吃到飽可以有更多話題，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於10/1-10/10推出「姓名地址對對碰」活動，凡六人(內)於午餐、晚餐餐期至敘日吃到飽用餐，其中一位身分證姓名或地址內含「六(6)、福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十(10) 」其中一字或諧音字，即可享全桌優惠最低74折起暢享敘日自助百匯吃到飽。
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#國泰萬怡酒店MJ Kitchen會員享85折吃到飽優惠
一季換一次菜單、才能一直吸引吃到飽控的目光。在競爭特別激烈的台北吃到飽市場中，如何成功的吸引吃到飽控，最重要的就是「吃到飽菜單」更新的速度，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen為了搶攻吃到飽控的必吃清單，特別推出「異國美食博覽會」主題新菜色，要世界人氣料理讓吃到飽控吃到停不下來。
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#台北最大間「旭集天母店」手刀訂位
旭集天母店更推出在地食材「劍筍」料理，包含「黃金箭筍培根捲、醬烤箭筍牛肉捲」，還有異國海鮮料理「香炸酪梨甜蝦、海膽明太子焗海鮮」，都是天母店的限定菜色。同時，全台旭集也同步祭出秋季限定「粒味噌炒蟹、秋栗醬燒魚」，以螃蟹與栗子等元素打造秋天必吃美味。
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