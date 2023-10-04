台中雞湯控搶訂位！台北超難訂私廚「春韭」台中一號店插旗，爆濃招牌「黃金雞湯」挑戰挑嘴的台中人。

台北超難訂位私廚「春韭」終於開到台中了！以一鍋招牌黃金雞湯聞名的「春韭」，是被許多台北饕客譽為一生一定要吃過一次的雞湯名店，更被經濟部推薦為「2023當代台菜餐廳」，即便採取預約私廚制度，也不減其人氣。這次首度跨出台北市，來到台中南屯精誠路開設獨棟「餐飲美術館」，為台中吃貨帶來最經典招牌的黃金雞湯。







座落在台中美術館商圈的「春韭台中精誠店」，結合商圈的氛圍以獨棟「餐飲美術館」為概念設計，清水模的原始自然質感和與歌仔戲原木板相融，且放入大量老闆私藏的古董打字機、窗花、老櫃、日本大正時期帳冊的壁紙等老件擺設，入口等待區還擺上義大利進口緹花布訂製沙發讓人短暫休憩，復古的裝飾讓人彷彿穿越時空。食材部分則是嚴選台灣在地食材，除了在台中獻上經典菜色之外，更推出秋冬限定新菜。







首推層次豐富的「老虎藕鮑」，在傳統糕點虎皮蛋捲中捲入脆薄藕片、紫蘇葉、低溫烹調的桂香酒漬鮑魚，並添加些許紅肉火龍果增添滋味，一口咬下驚喜感滿滿。鹹甜混搭的「麥皮烤牛奶」、外酥內軟的「黃袍芋香鴨」、超下飯的「擂椒皮蛋小肉」等，都是饕客不能錯過的季節限定菜。





春韭台中精誠店 (採預約制)

電話：04-2473-0998

地址：台中市南屯區精誠路662號

營業時間:12:00-14:00、18:00-21:00

公休日：每週一公休