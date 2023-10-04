貝果早午餐開吃！全新開幕「貳樓 桃園華泰店」顛倒城市造景超好拍，早午餐聯名「好丘貝果」獨家限定早午餐開賣。

貳樓聯名好丘貝果！熱門早午餐「貳樓餐廳」開新分店都以不同視覺風格作為主打，繼信義區的純白挑高設計、淡水的異國風海岸景觀，還是台中的自然系主題之後，這次全新分店插旗桃園華泰名品城，以現代紐約都市風格，搭配上下顛倒的迷幻設計，在餐點上更獨家聯名超人氣「好丘貝果」，打造桃園人早午餐新歡。



推薦閱讀：酸菜魚5折開吃！中壢新開店「咱們‘ 酸菜魚」開幕快閃半價，招牌狂推「川味老罈酸菜魚、炸魚皮」中壢人口袋名單再加一。







貳樓全新分店「桃園華泰店」，自10/2起插旗「桃園華泰名品城」一期3樓主題餐廳區，為了讓人到每一間貳樓都享受到不同打卡主題，這次桃園華泰店特別以「摩登紐約」作為主題，除了以燈光打造現代都市霓虹夜景氛圍，還特別在天花板倒掛建築模型，打造電影「全面啟動」顛倒城市的迷幻視覺效果，在中島則復刻「中央公園」模型，把貳樓餐廳打造成「第貳大道」。







在餐點上，貳樓桃園華泰店特別與超人氣「好丘貝果」攜手聯名，把台灣最夯貝果結合貳樓美式早午餐，門市中限定推出「Mulberry 酪梨火腿貝果」，貝果口味是台灣野生桑葚果，中間配料搭配特調辣油醃製酪梨、火腿、太陽蛋。另一款名字超長「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」，則在貝果中加入茶葉，同時搭配貳樓特製奶油起司、燻鮭魚做為配料。此外，只要點任一款「貝果限定餐」就可享咖啡全品項半價優惠，讓桃園早午餐控先朝聖。





貳樓 桃園華泰店營業資訊

地址：華泰名品城 一期3F主題餐廳區/桃園市中壢區春德路189號



貳樓X好丘 聯名限定餐點

供應門市：貳樓 桃園華泰店

品項及價格：

紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果：390元

Mulberry 酪梨火腿貝果：390元

貝果優惠：來店任選一項貝果限定餐，可享有全品項咖啡半價優惠。



詳細活動規範及供應情形，依 貳樓 官方公告為準。