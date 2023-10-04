一風堂買一送一！板橋拉麵控搶吃一風堂「白丸元味」拉麵買一送一，再加碼推一風堂獨家福袋限量販售。

一風堂拉麵買一送一了！為了慶祝一風堂拉麵插旗板橋環球購物中心，為了讓板橋拉麵控可以搶先品嚐一風堂拉麵，特別在10/5開幕當天推出一風堂招牌拉麵「白丸元味」買一送一優惠活動，同時888一風堂福袋也同步限量開賣。



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一風堂表示，這一次於1/5開幕的一風堂板橋環球店位於板橋車站地下1樓，店內空間明亮舒適，並且店內所有裝飾物皆自日本空運來台。其中，店舖牆上貼的和紙皆於日本純手工打造，一張張仔細貼至牆上，象徵了一風堂每一位員工的不同個性與特質，上方更畫上強而有力的「一」字，代表了一風堂團結一致努力創造美味餐點的心意。





店內牆上亦裝飾了日本的武士頭盔，也代表了一風堂創業38年來，所有構成一風堂風光歷史的每一位將軍，也就是一風堂的傳奇人物們。另外，另一側牆上則裝飾了世界各國一風堂的圍裙，強調一風堂立足日本、展望世界的目標。整間店舖以美國紐約的一風堂分店為意象創作，並結合了日本傳統特色，蘊含著設計師希望向所有推動一風堂進化者們的致敬之意。





並且為了吸引拉麵控的目光，一風堂板橋環球店將於10/5開幕當天推出招牌拉麵「白丸元味」買一送一優惠，限量100組。同步開賣一風堂限量888福袋，福袋內容物包含日本直送拉麵碗、豚骨拉麵禮盒及商品兌換券等多項好物，每人限購1組，售完為止。









一風堂 板橋環球店開幕活動

10月5日：白丸元味買一送一，限量100組。



一風堂 限量888福袋

10月5日起：一風堂獨家福袋限量販售，每組888元，每人限購一組，售完為止。



一風堂滿額活動

10月6日至10月10日：點購任一款拉麵即贈一風堂自家製煎餃(小)兌換券1張。

10月11日至10月20日：消費滿888元即贈唐揚炸雞(小)兌換券1張。