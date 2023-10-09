誰說下町只有淺草好玩！東京「巢鴨一日遊」4大打卡點攻略，老饕先衝「咖哩烏龍麵名店」 、清幽迴遊式「六義園賞楓」，揭開更多東京下町風情。

東京懷舊下町衝一波！來到東京除了吃美食、購物、到遊樂園玩，也很推薦空出時間前來巢鴨地區感受東京下町的悠閒步調，欣賞櫛比鱗次的傳統老店，一探日本懷舊風情的趣味，像是在迴遊式的「六義園」觀賞紅葉的美、前往超夯咖哩烏龍麵名店「古奈屋本店」用餐，只需安排一日遊行程，就能讓你發現下町的美好。



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六義園

六義園是東京代表性名勝之一，庭園以被稱為「迴遊式」的代表性造園方式建造而成，遊客可以走在其中，春天賞櫻、初夏的繡球花、秋天的紅葉，四季都呈現不同風貌，變化萬千。

▲圖片來源／入秋後東京六義園的楓紅，美不勝收。©TCVB



六義園是從1695年起歷時7年時間建造的江戶代表性迴遊式假山泉水庭園，是擁有略高的假山及大泉水等魅力景物的日本庭院，園內3百多年來未曾被火災所毀壞，之後又挺過關東大震災，二戰時也未受到東京大空襲波及，因此保留完好模樣，十分珍貴。

▲圖片來源／六義園經過了3百多年歷史，仍然保持完好模樣，未受損害。©TCVB



以種植各種植物聞名的六義園，杜鵑花是其象徵性花卉。而庭園的枝垂櫻是有名的賞櫻點，秋天一片楓紅映入眼簾，也適合在夜間觀賞「夜楓」，被燈光照亮的紅葉與白天相比，各具獨特浪漫氣息。入園費為一般成人300日圓、65歲以上150日圓、小學生以下免費，搭乘JR山手線到JR駒込站，步行約7分鐘就可以抵達。



六義園

地址：東京都文京区本駒込六丁目

網址：https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index031.html

▲圖片來源／到了楓紅之季，旅客們前來在園內觀賞楓紅美景，感受秋意上心頭。©TCVB



東京染井温泉 SAKURA

逛完六義園，可慢慢循著「染井通」行走至東京染井溫泉SAKURA。這裡的溫泉從地下1,800公尺處湧出，在接觸空氣後呈現耀眼的琥珀色，在東京並不多見，泉質富含天然礦物質，有助肌膚滑潤，來客好評不斷。室內浴池以檜木建造，泡起溫泉格外舒適；露天溫泉與穹蒼為伍更添愜意。

▲圖片來源／東京染井溫泉SAKURA大廳美觀氣派，感覺舒適典雅，設有許多座椅供來客歇息。©東京染井溫泉SAKURA



在這裡可以體驗到各式各樣的溫泉，除了一般的浴池之外，也有岩盤浴、噴射按摩浴、冷水池以及三溫暖烤箱等，設備齊全，館內還有付費的按摩服務，讓前來的客人享用各種方式，徹底放鬆。泡完湯後可在沙發區小睡片刻，也可在塌塌米區喝茶聊天，或在餐廳用餐，來一趟可待上數小時，享受屬於自己的優閒時光。



東京染井温泉 SAKURA

地址：東京都豊島区駒込5-4-24

網址：https://www.sakura-2005.com/

▲圖片來源／東京染井溫泉SAKURA露天溫泉浴池寬闊，泡湯時讓人心曠神怡，感受遠離城市喧囂的清幽。©東京染井溫泉SAKURA

古奈屋 巢鴨本店

泡完溫泉，想吃頓美食，可以走到離東京染井溫泉SAKURA不遠處、位在巢鴨地藏通商店街小巷裡的咖哩烏龍麵名店「古奈屋」巢鴨本店。「古奈屋」巢鴨本店曾被NHK等各家電視台的美食節目介紹推薦，門口經常大排長龍，人氣可見一斑。這碗招牌的咖哩烏龍麵，店家自製咖哩湯基底，使用濃厚鰹魚高湯加上牛奶，帶出溫柔滑順的口感，讓整碗麵散發出十足香味，不膩而具有層次感，擄獲饕客們的味蕾大力推薦。另外，配料豐富，除了天婦羅炸香蕉與天婦羅炸時蔬外，還使用大受好評的「天使蝦」天婦羅，也讓許多喜愛的顧客大為讚賞。

▲圖片來源／古奈屋位在小巷之中，超人氣的咖哩烏龍麵，時常需要排隊才能進場。ⒸKONAYA



另一項牛筋咖哩烏龍麵也是人氣料理，Q彈的烏龍麵與嚼勁十足的牛筋與牛肉，非常對味，不少顧客是衝著這道料理而來；也有遊客一日來兩回，就是為了想品嚐各品項的不同好滋味。店內還有咖哩飯、咖哩沾麵、清湯烏龍麵等眾多選項，想吃好吃的咖哩，就不容錯過這間經典名店。



古奈屋 巢鴨本店

地址：東京都豊島区巣鴨3-37-1

網址：http://www.konaya.ne.jp/

▲圖片來源／古奈屋的獨門咖哩對原料十分講究，搭配的炸物也都經過嚴選，圖為「天使蝦天婦羅咖哩烏龍麵」。ⒸKONAYA



巢鴨地藏通商店街

「巢鴨地藏通商店街」是巢鴨的地標，由於許多年長者們會來這裡逛街購物，因此這裡也被稱為「老奶奶的原宿」，乍聽之下感覺是條偏僻的「老」街，但其實位於熱鬧的市區之中，搭乘JR山手線、都營地下鐵和都電荒川線前來都很方便，建議可以搭乘鐵道迷很愛的都電荒川線這條公營路面電車。

▲圖片來源／同為傳統氣味濃厚的地區，巢鴨地藏通商店街的氣氛與淺草大有不同，更為庶民生活化。Ⓒ巢鴨地藏通商店街振興組合



同樣是傳統老街區，這裡的氣氛與淺草的觀光勝地氣息大不相同，巢鴨能感受到濃郁的下町氣息，傳統老店家櫛比鱗次，想吃最傳統的點心或美食，來到這裡準沒錯；近年來受網路媒體傳播威力所賜，蘊藏著日本濃濃昭和時期氛圍的巢鴨也逐漸受到年輕人青睞，不少年輕族群爭相前來探索挖寶，也體驗高齡者在此形成的生活時尚。

▲圖片來源／有許多人到巢鴨地藏通商店街購買物品與傳統美食。Ⓒ巢鴨地藏通商店街振興組合



想沉浸於充滿懷舊感的下町氣氛，巢鴨絕對是首選。另外，在此買件紅色內褲，據說可以帶來好運，也可當作特別的伴手禮。嘗嘗巢鴨著名甜中帶鹹的「鹽大福」，用味蕾直接感受當地的傳統美味。此外，每個月的「4之日」（4日、14日、24日）是拔刺地藏尊高岩寺的「緣日」，也是商店街的二手跳蚤市場日，現場陳設許多的擺攤，盼有緣人把二手商品買回家，屆時整條商店街顯得更加熱鬧。



巣鴨地蔵通り商店街

地址：東京都豊島区巣鴨4丁目22−8

網址：https://sugamo.or.jp/ ▲圖片來源／巢鴨商店街熱鬧時的景象，整條街充滿活力。Ⓒ巢鴨地藏通商店街振興組合