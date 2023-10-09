新埔7間隱藏版小吃！在地人口碑相傳「山坡農家美食」、「60年老字號粄條」不可錯過，吃完還能順遊九芎湖周邊景點。

新埔人氣小吃快筆記！位於新竹縣東北的新埔鎮，以黃澄澄的柿子與柿餅享譽全台，不過除了這些美味的果物以外，境內也有不少傳統小吃店人氣相當高，像是前總統蔣經國生前數度回訪的「日勝飲食店」、坐擁明媚風光的「陳家休閒農場」以及交通不便卻人潮爆滿的「黃梨園點心店」都不容錯過，甚至連新埔人都搶著排隊等吃，下次到新竹新埔時別再路過，好好品嚐這7間超強街人氣美食才不算白來一趟。



推薦閱讀：新竹人也不見得知道！新竹隱藏版7個「新埔景點」超好拍，飽覽小明池「九芎湖農場」、日式禪意「雲夢山丘」，一次網羅新竹最忘憂景點。





新埔鎮位處新竹的丘陵地帶，原本就有不少迷人的山林田野景觀，所以境內也有許多餐廳都與自然融為一體，像是在九芎湖附近的「陳家休閒農場」，不僅提供道地的客家菜、擂茶與麻糬等甜點，用餐後還能順遊周圍的明池、齋月步道等景點，是不少新竹人假日也很喜歡到訪的景觀餐廳；飄香超過60年的「日勝飲食店」，是前總統蔣經國生前數度回訪的愛店，店內最有人氣的乾拌粄條份量不小，飽滿的醬汁令人忍不住一口接一口、大呼過癮。





新埔人氣小吃：陳家休閒農場

部落客 艾瑪 吃喝玩樂 造訪 陳家休閒農場 說：

這有一間小有知名度的「陳家休閒農場」，創立於2002年至今21年之久，除了有客家菜還有披薩義式餐點，傳統客家菜搭配地瓜飯，吃飽還能來場親子DIY，有擂茶、搗糍粑和手作披薩。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#陳家休閒農場

地址：新竹縣新埔鎮照門里九芎湖6鄰29號

電話：03-589-0034





新埔人氣小吃：黃梨園點心店

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 黃梨園點心店 說：

黃梨園點心店位在新埔黃梨園，這間店是許多在地人與遊客收藏的口袋名店，地點雖然偏僻，但不管假日平日，每到用餐時間總是有滿滿的用餐人潮，假日還需抽號碼牌等待，由此可見高人氣...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#黃梨園點心店

地址：新竹縣新埔鎮黃梨園5鄰35-6號

電話：03-589-0561



新埔人氣小吃：新埔粄條大王

部落客 熊寶小榆の旅遊日記 造訪 新埔粄條大王 說：

乾麵上面有滿滿的台式肉燥醬，還有蔥花、豆芽菜，看起來真的非常好吃呀。而且麵的份量也挺大的，一個人吃還蠻剛好的，加一碗湯就很滿足囉。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#新埔粄條大王

地址：新竹縣新埔鎮楊新路一段20號

電話：03-589-1422





新埔人氣小吃：老鄰長粄條

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 老鄰長粄條 說：

粄條很咕溜，爬文看到乾麵類有甜辣醬跟醬油膏之類的調味料，因為不太想吃這麼多醬料，所以當天都點湯的來吃...<全文介紹>



#老鄰長粄條

地址：新竹市新埔鎮廣和路3號

電話：03-588-3277





新埔人氣小吃：日勝飲食店

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 日勝飲食店 說：

日勝飲食店創立於民國48年，是個超過半世紀的老店，前總統經國先生曾經三次造訪，在新埔當地相當有名氣，店內除了新埔有名的客家粄條，他們的合菜熱炒使用在地客家食材料理，適合多人聚餐。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#日勝飲食店

地址：新竹縣新埔鎮和平街66號

電話：03-588-2260





新埔人氣小吃：食奌心

部落客 Bernice 的隨手筆記 造訪 食奌心 說：

食奌心的價格還可以，沒有想像來得貴，粄條是一定要點的，怕份量真不多，所以加點了小菜，但我的食物上桌後就後悔了，點什麼小菜啊，粄條的份量跟想像中的差很多，整碗滿滿的粄條...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#食奌心

地址：新竹縣新埔鎮中正路423號

電話：0937-151-022





新埔人氣小吃：胖媽食堂

部落客 小貓 造訪 胖媽食堂 說：

雖然店家以外帶客群居多，但若是想要現場品嚐，一旁的庭園內也有提供少數的座位。鴨血很嫩無腥味，切得很大塊很豪氣，吃得很過癮，而且麻辣味道滷得很入味，感覺得出來店家滷得很用心呢...<全文介紹>



#胖媽食堂

地址：新竹縣新埔鎮義民路三段381號

電話：0905-908-030

