公館人氣美食大公開！台大生最愛21間「公館排隊美食」搶收藏，爆夯拉麵「免費加麵無限次」領軍開吃。

公館人氣美食21間大公開！以超人氣早午餐「貳樓」為首，公館聚集了許多美食名店，是學生們、雙北人聚餐的熱門名單，無論是咖啡廳、早午餐，還是異國美食，通通都能在公館吃到。這次窩客島特別整理了近期IG上最常被打卡的「21間公館美食」，讓你下次來到公館，就先從這些人氣美食清單開吃。







這次名單大多可以從公館站步行十分鐘到達，其中有多間異國美食上榜，像是「泰街頭」、「俄羅斯城堡」、韓式餐廳「小飯館兒」等，而以「泡系拉麵」為特色的「墨洋拉麵」，鋪滿一層綿密泡沫般的獨特湯頭，再加上可以無限次免費加麵，是深受當地學生推崇的排隊美食；另外，從永和發跡的「Mr.雪腐」採工業風裝潢打造公館分店，即使是平日下午也有許多人潮前來吃冰消暑。



公館人氣美食： picnic cafe 野餐咖啡

部落客 果凍魚 造訪 picnic cafe 野餐咖啡 說：

野餐經典培根鹹派的內餡包含培根、火腿、地瓜葉、卡門貝爾乳酪。與鮮蝦蘆筍相比，這款鹹派的風味比較明顯，吃得到培根與火腿的鹹度，更能嚐到乳酪的特殊香氣，相較之下口味比較濃郁。<全文介紹>



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#picnic cafe 野餐咖啡

地址： 台北市大安區溫州街75號

電話： 02-2368-7798







公館人氣美食： Mimi's Cafe米米咖啡

部落客 Elisa 造訪 Mimi's Cafe米米咖啡 說：

二樓完全是別有洞天的感覺，很有美式復古潮流工業感的空間，可以自助取開水飲用及拿籐籃製物，窗側的高腳座位有著桌燈跟插座，常可以看到不少學生來此讀書作業，平假日都不限時這點真的是一大加分項目<全文介紹>



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#Mimi's Cafe米米咖啡

地址： 台北市中正區羅斯福路三段284巷15號

電話： 02-2365-2366







公館人氣美食： 泰街頭

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 泰街頭 說：

點了兩個最招牌的雞腿飯及豬頸肉飯，一直都是喜歡的品項，旁邊搭配的青木瓜跟大黃瓜 清爽又解膩，然後一定要搭配一杯泰式奶茶啊～<全文介紹>



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#泰街頭

地址： 台北市大安區溫州街74巷6號1樓

電話：02-2367-6997







公館人氣美食：貳樓餐廳 Second Floor Cafe 公館店

部落客 燕兒美食樂園 造訪 貳樓餐廳 Second Floor Cafe 公館店 說：

漢堡超巨大的！上桌就先讓視覺滿足，不僅在上層有兩大塊炸巴沙魚，下層還有7oz厚厚厚牛肉餅、厚培根，完全能滿足肉肉控，這太過癮了，連薯條都很大份，好有誠意呀<全文介紹>



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#貳樓餐廳 Second Floor Cafe 公館店

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷9弄5號

電話： 02-2364-1666







現在就跟著窩客們一起來看看前7名「公館美食」介紹：

公館人氣美食：第7名 俄羅斯城堡 Russian castle

部落客 美食R 造訪 俄羅斯城堡 Russian castle 說：

牆上還掛滿的各種藝術品，還有的是俄羅斯的風景畫，另外店內一走進來右手邊，就有販售各式各樣的俄羅斯商品…<全文介紹>



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#俄羅斯城堡 Russian castle

地址：台北市大安區羅斯福路三段333巷14號

電話：02-8369-5899







公館人氣美食：第6名 小飯館兒

部落客 Hi! I'm Chris :) 造訪 小飯館兒 說：

好懷念在浦項吃的辣炒章魚哦 !!!!第一次在台灣韓式餐館看到這個餐點呢 ! 同學無法吃辣，下次我再來試試，基本常見的烤五花肉、春川辣雞、部隊鍋、泡菜鍋這邊都有，鐵板和鍋物適合2~3人一起來吃<全文介紹>



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#小飯館兒

地址： 台北市中正區汀州路三段202號

電話： 02-2369-8800







公館人氣美食：第5名 Mr.雪腐 公館店

部落客 Penny愛吃吃 造訪 Mr.雪腐 公館店 說：

雪花冰細緻綿密還有淡淡的抹茶香，紅豆帶有咖啡焦香味，不會很甜，抹茶跟紅豆真是絕配好吃，其實不用加煉乳就很好吃了唷<全文介紹>



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#Mr.雪腐 公館店

地址：台北市中正區羅斯福路三段244巷21號

電話：02-2363-5200







公館人氣美食：第4名 尖蚪

部落客 neru.foodie 造訪 尖蚪 說：

不收服務費/每人低消一份餐點或飲料，餐點有簡單的輕食像是貓飯豬飯～豬飯是豬絞肉半熟蛋/貓飯則是柴魚半熟蛋<全文介紹>



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#尖蚪

地址：台北市中正區汀州路三段230巷57號

電話：02-2369-2050







公館人氣美食：第3名 別處咖啡 Away cafe

#別處咖啡 Away cafe

地址： 台北市中正區羅斯福路三段244巷9弄2-1號

電話： 02-2368-9713



公館人氣美食：第2名 曉鹿鳴樓上海菜

#曉鹿鳴樓上海菜

地址： 台北市大安區羅斯福路四段85號

電話： 02-2368-8994



公館人氣美食：第1名 墨洋拉麵

部落客 艾妮可 造訪 墨洋拉麵 說：

有別於大家熟悉的拉麵湯頭，上頭簡直像是加了一層咖啡綿密的奶泡，店員說湯底以大骨、雞和蔬菜熬煮而成製，這層泡沫也兼具保溫的功能，入口時先感受到綿密細緻的泡沫，而後是濃厚的豚骨香氣<全文介紹>



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#墨洋拉麵

地址： 台北市中正區羅斯福路四段136巷10號







WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年8月份「公館美食」排行榜：

1、墨洋拉麵

2、曉鹿鳴樓上海菜

3、別處咖啡 Away cafe

4、尖蚪

5、 Mr.雪腐 公館店

6、 小飯館兒

7、 俄羅斯城堡 Russian castle

8、 法點法食 FA DEN FA SAï

9、 城市草倉 C-tea loft

10、 BrassJoy cafe 銅樂咖啡

11、 JJ'S POKE & CAFE

12、 小川西堂

13、Mimi's Cafe米米咖啡

14、 貳樓餐廳 Second Floor Cafe 公館店

15、 picnic cafe 野餐咖啡

16、泰國小館

17、泰街頭

18、沙嗲士多

19、 柒食貳

20、坦都理

21、 山徑拾光 TRAIL COFFEE