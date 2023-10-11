苗栗也能拍出網美照！竹南「9個必拍打卡點」日系美拍先衝，隱藏版森林湖畔小橋、夕陽海岸線一次收藏。

苗栗竹南打卡點快筆記！位在苗栗西北部的竹南，除了有絕美的海岸線景點，近幾年興起的日系打卡點，更是在IG上引起一陣風潮，讓竹南成為北部人假日出遊的熱門選項之一。這次窩客島蒐羅了「9個竹南打卡景點」，不論是鐵道小鎮風光，還是浪漫的海天景色，通通要先收藏。





來到竹南可以先趁白天光照良好時，走訪「崎頂隧道文化公園」打卡知名的「子母隧道」，再沿路走到觀景台、「崎頂車站」，不僅能俯瞰鐵道與海天相映的景觀，還可以在階梯上拍出「新海誠風」日系小清新打卡照；而位在竹南沿海的「長青之森」，有綠意環繞的湖畔景色，以及壯麗的風車海岸線，是觀賞夕陽的最佳地點；如果想帶小孩去放電，也有「四方鮮乳牧場」、「獅山親子公園」等熱門的親子遊樂景點可以選擇。





苗栗竹南景點：天仁茶文化館

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 天仁茶文化館 說：

一樓不定期會特展可參觀，這次的特展是”立足‧物觀”，展覽期間到2022年9月25日，在這可以看到各式特別且有含意的茶具。而這一樓的區域還有休憩區提供給客人休憩品茶。<全文介紹>



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#天仁茶文化館

地址：苗栗縣竹南鎮中華路422號

電話：03-769-6718







苗栗竹南景點：長青之森

部落客 Jason's Life 造訪 長青之森 說：

最佳欣賞夕陽的地點之一，金黃色餘暉灑在海平面上，有著風車作伴踏在海灘上非常的浪漫，公園內擁有多處可以休憩拍照的地方，也很適合親子健行，甚至有滿多人開著露營車來這露營喔<全文介紹>



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#長青之森

地址：苗栗縣竹南鎮







苗栗竹南景點：四方鮮乳牧場

部落客 Kiwi 造訪 四方鮮乳牧場 說：

不過可以餵食小牛、超長滑草場、大草皮跟遊戲場還可以露營跟烤肉，現場看乳牛擠奶秀，聽導覽員介紹農場裡的牛牛生長過程，來來來！完全能將小孩放電一整天的好去處<全文介紹>



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#四方鮮乳牧場

地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里崎頂里12鄰東崎頂9-6號

電話：03-758-4743







苗栗竹南景點：崎頂隧道文化公園（子母隧道）

部落客 大口 造訪 崎頂隧道文化公園（子母隧道） 說：

洞口襯著滿滿綠意怎麼拍怎麼美，就算沒有表情管理也沒關係(笑)~~拍起來自然就帶有一股魔幻感!出隧道時也可以來一張，襯著遠方的隧道口，感覺有種像是來到時光隧道的錯覺~~<全文介紹>



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#崎頂隧道文化公園（子母隧道）

地址：苗栗縣竹南鎮南港街12號

電話：03-746-2101







苗栗竹南景點： 崎頂車站

部落客 jacklsy 造訪 崎頂車站 說：

在電影還未上映前,我有來過一趟崎頂車站.當時這個樓梯雖然還沒有爆紅,但是也有不少人在這裡取景.電影上映後,這座樓梯在搭配上新海誠風格,哇...<全文介紹>



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#崎頂車站

地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里







苗栗竹南景點：陳家古厝（中港番社30號）

部落客 安妮與沙小郭 造訪 陳家古厝（中港番社30號） 說：

近距離仔細看也能看見妝點在屋頂上的老花磚，不得不說中港這一代超多老屋都有花磚的。所以很適合隨處走逛，尋寶般的尋覓著古厝，相當愜意。<全文介紹>



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#陳家古厝（中港番社30號）

地址：苗栗縣竹南鎮番社30號

電話： 0953-118-143







苗栗竹南景點：假日之森

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 造訪 假日之森 說：

這天天空很清、海很藍、沙灘很空人很少，更沒什麼垃圾，一做作的風力發電機白白的坐落在海上跟沙灘上非常的可愛，真的有種置身日本海邊的既視感，覺得非常適合喜歡海邊，但討厭人擠人的旅客<全文介紹>



#假日之森

地址：苗栗縣竹南鎮







苗栗竹南景點：竹南啤酒廠

部落客 大口 造訪 竹南啤酒廠 說：

這裡有超寬敞的啤酒公園可以來遛小孩，除了有高達18公尺的18天台灣生啤酒地標、繽紛壯觀的啤酒牆、彩虹拱門、啤酒罐大道、台啤號小火車等裝置藝術可供拍美照，還可以到蓮花生態池可以享受餵魚樂趣<全文介紹>



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#竹南啤酒廠

地址：苗栗縣竹南鎮和興路345號

電話：03-758-3001







苗栗竹南景點：獅山親子公園

部落客 婷兒旅行地圖 造訪 獅山親子公園 說：

結合苗栗苑裡火炎山景色，打造出這座面積約2.06公頃，遊戲場約佔0.75公頃的特色公園，整個公園可以看到大自然的樹林、昆蟲造型的地景，除了遊戲場之外，這裡也有大草皮跟籃球場，很多家長就會帶著野餐墊來這邊順便野餐。<全文介紹>



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#獅山親子公園

地址：苗栗縣竹南鎮真如路39-45號

電話：03-746-2101



