雞湯大叔新菜單！雞湯大叔「台味季」花蓮剝皮辣椒雞湯、在地雞松阪、嘉義巷仔內雞肉飯、府城蔥肉捲、大稻埕芋粿巧，火鍋控一定要吃爆。

為湯控而生的「雞湯大叔」推出全新「台味季」火鍋全餐，以大飯店辦桌的概念推出一系列台味十足的必吃火鍋、配料。從湯底「花蓮剝皮辣椒雞湯」就展現十足的台味，主食還有「台灣在地雞松阪」、以及「嘉義」巷仔內雞肉飯、「台南」最強府城蔥肉捲，以及「台北」大稻埕芋粿巧，要讓火鍋控吃爆台灣味。
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雞湯大叔的「剝皮辣椒雞湯」是過去雞湯大叔限定湯品中，最多湯控、火鍋控的愛，這一次不只是強勢回歸，更藉由台味季升級突破。以全雞佐大量蔬果慢火費時熬煮的雞湯為底，再以花蓮特產剝皮辣椒入湯，青辣椒油炸後剝皮處理在醃漬入味，多道工序讓口感更好，主廚特意切成細丁，讓香氣完全噴發。
同時，雞湯大叔的湯底特色就是要搭配滿滿好料，這一次台味季更加碼，脆煎雞腿排、飽滿大蛤蜊、多汁爽口冬瓜塊，讓花蓮剝皮辣椒雞湯不只是鍋底，而是辦桌上的一鍋好湯，要讓每一位湯控喝到滿滿的誠意還有最有台味的湯底。
此外，肉品則是挑選少見的「雞松阪」，採用有極高運動量的珍貴雞頸部，肉質脆且香甜，並以精準刀工片出完美厚薄度，在湯鍋中簡單涮個幾下，就能讓雞松阪無死角的吸附雞湯，在入口中享受雞松阪的香氣噴發。懂吃肉的肉控真的要來戰一下。
主食方面，則是推出「嘉義巷仔內雞肉飯」，不只是品嚐的到雞肉飯靈魂伴侶香滑雞油、手炒油蔥間的完美比例。在雞肉的部分更特地選用高檔舒肥雞胸肉，讓肉汁精華與甜味能被好好鎖住，口感鮮嫩，且吃起來完全不膩口，會讓人一口接著一口停不下來。
最後，在火鍋配料方面，選擇「府城蔥肉捲」這也是為台南早期的燕餃，滿滿肉餡以及古早調味為必點選項，手工拍打的肉質細膩Q彈，滿滿肉餡與青蔥一起灌入，青蔥鮮甜，肉餡夾帶湯汁且肥美，堪稱忘憂的滋味。另外還有台北人滿滿回憶殺的「台北大稻埕芋粿巧」，嚴選台灣在地芋頭製成，軟糯綿密，散發的甜香與湯頭自然融合，芋頭控千萬不能錯過。
雞湯大叔 2023新菜單
雞湯大叔 台味季推薦必吃：「花蓮剝皮辣椒雞湯」、「台灣在地雞松阪」、「嘉義巷仔內雞肉飯」、「台南府城蔥肉捲」、「台北大稻埕芋粿巧」
雞湯大叔 全台分店：民生／忠孝／信義／內湖／敦北／永和／天母，共七間分店
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