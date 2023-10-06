全聯哆啦A夢集點！可愛到翻「全聯哆啦A夢集點」55元加價購抱回家，「哆啦A夢水晶球、萬用袋」5款限定必收。

哆啦A夢鐵粉擠爆全聯！以全民超市自居的全聯，每每推出集點加價購商品總是讓人忍不住換購帶回家。此次，首度和日本超高人氣動漫「哆啦A夢」聯手，推出年度第二檔「哆啦A夢日用品積分樂」，五款超實用的哆啦A夢生活小物，最便宜只要55元就能換夠，讓人直衝到全聯集點、把哆啦A夢帶回家。
於即日起至12/7期間登場的「全聯哆啦A夢日用品積分樂換購」，只要持著福利卡到店內購買日用品，單筆每滿100元就送1積分，滿6積分或2積分即可用指定價錢加價購限定款「哆啦A夢小物」，不僅是可可愛愛的聯名，更強調實用性，保證讓哆啦A夢鐵粉腦波弱通通換購。
隨機出貨的「哆啦A夢捲捲萬用袋」有多啦A夢、大雄和靜香等四款造型，方便折疊攜帶的購物袋，讓人外出採買超便利。哆啦A夢經典藍為設計的「無線充電面紙盒」，不僅是面紙盒，還可以為手機充電，由可愛的哆啦A夢小公仔陪你度過一邊充電、一邊追劇的美好時光。
超夢幻的「哆啦A夢夢想水晶球」則是有戴著竹蜻蜓的哆啦A夢公仔，還能充當小夜燈守護美好夜晚。小木屋造型的「噴霧加濕氣氛燈」哆啦A夢坐在屋頂上賣萌。哆啦A夢俏皮露出半張臉的「多功能單柄電料理鍋」，半夜煮泡麵最方便。
另外，全聯也針對雙十國慶連假推出兩天快閃「全聯購物節」，於10/9~10/10限時登場，囊括食品、用品、生鮮類近300件商品推出超級破盤價優惠，就連3C家電、精品包款和美妝保養品也都有各種優惠方案，福利卡友於實體門市單筆消費每滿1,000元，再加碼送800限時福利點。而哈根達斯品脫全系列則是在10/10前推出每桶198元，任選3件579元，搭配全店滿千送800點的活動更划算。
推薦閱讀：跩貓、萌貓一次收！迪士尼爆萌「魯斯佛、瑪麗貓」新周邊超欠買，抱枕、寵物坐墊貓奴全都收下。
全聯哆啦A夢日用品積分樂換購活動
活動日期：10/6~12/7，換購截止日為12/21
活動規範：只要持福利卡購買日用品（泛指非食品類別商品，不含報紙雜誌、軍用品、預購、代收/售、儲值/禮券、隔日達/分批取/外送等）單筆每滿100元即可獲得1積分，購買任1件日用品或使用2積分。
全聯哆啦A夢加價購品項
1、哆啦A夢捲捲萬用袋(共4款，隨機出貨，不得挑款)
6積分+55元；任1件日用品+70元 (不含報紙雜誌、軍用品、印花/福利點/積分換購商品等)
2、哆啦A夢無線充電面紙盒 6積分+339元、2積分+380元
3、哆啦A夢夢想水晶球 6積分+199元、2積分+250元
4、哆啦A夢噴霧加濕氣氛燈 6積分+389元、2積分+430元
5、哆啦A夢多功能單柄電料理鍋 6積分+699元、2積分+750元
全聯購物節 活動資訊
活動時間：10/9、10/10
活動內容：食品、用品、生鮮類近300個商品祭出破盤超低價，以及各式3C家電、精品包款和美妝保養品，不限付款方式結帳再享加碼好康，福利卡友於實體門市單筆消費每滿1,000元即贈800限時福利點，最高享8%回饋。