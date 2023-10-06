全聯哆啦A夢集點！可愛到翻「全聯哆啦A夢集點」55元加價購抱回家，「哆啦A夢水晶球、萬用袋」5款限定必收。

哆啦A夢鐵粉擠爆全聯！以全民超市自居的全聯，每每推出集點加價購商品總是讓人忍不住換購帶回家。此次，首度和日本超高人氣動漫「哆啦A夢」聯手，推出年度第二檔「哆啦A夢日用品積分樂」，五款超實用的哆啦A夢生活小物，最便宜只要55元就能換夠，讓人直衝到全聯集點、把哆啦A夢帶回家。







於即日起至12/7期間登場的「全聯哆啦A夢日用品積分樂換購」，只要持著福利卡到店內購買日用品，單筆每滿100元就送1積分，滿6積分或2積分即可用指定價錢加價購限定款「哆啦A夢小物」，不僅是可可愛愛的聯名，更強調實用性，保證讓哆啦A夢鐵粉腦波弱通通換購。







隨機出貨的「哆啦A夢捲捲萬用袋」有多啦A夢、大雄和靜香等四款造型，方便折疊攜帶的購物袋，讓人外出採買超便利。哆啦A夢經典藍為設計的「無線充電面紙盒」，不僅是面紙盒，還可以為手機充電，由可愛的哆啦A夢小公仔陪你度過一邊充電、一邊追劇的美好時光。





全聯哆啦A夢日用品積分樂換購活動

活動日期：10/6~12/7，換購截止日為12/21

活動規範：只要持福利卡購買日用品（泛指非食品類別商品，不含報紙雜誌、軍用品、預購、代收/售、儲值/禮券、隔日達/分批取/外送等）單筆每滿100元即可獲得1積分，購買任1件日用品或使用2積分。



全聯哆啦A夢加價購品項

1、哆啦A夢捲捲萬用袋(共4款，隨機出貨，不得挑款)

6積分+55元；任1件日用品+70元 (不含報紙雜誌、軍用品、印花/福利點/積分換購商品等)

2、哆啦A夢無線充電面紙盒 6積分+339元、2積分+380元

3、哆啦A夢夢想水晶球 6積分+199元、2積分+250元

4、哆啦A夢噴霧加濕氣氛燈 6積分+389元、2積分+430元

5、哆啦A夢多功能單柄電料理鍋 6積分+699元、2積分+750元



全聯購物節 活動資訊

活動時間：10/9、10/10

活動內容：食品、用品、生鮮類近300個商品祭出破盤超低價，以及各式3C家電、精品包款和美妝保養品，不限付款方式結帳再享加碼好康，福利卡友於實體門市單筆消費每滿1,000元即贈800限時福利點，最高享8%回饋。