爆高葡萄千層回來了！日本Afternoon Tea「晴王麝香葡萄千層」超狂回歸，栗子控再吃「栗子奶油千層」，準備洗版IG甜點牆。

千層餡料夠澎湃才吃得爽！日本質感雜貨「Afternoon Tea」在多年前退出台灣後仍讓不少鐵粉心心念念，下午茶餐廳更是以多樣化的水果千層擄獲甜點控的心，近期推出的秋季限定「晴王麝香葡萄千層」與「栗子奶油千層」，不僅又高又厚，葡萄千層更是夾了一顆顆超爆滿的麝香葡萄，如果最近剛好到日本旅遊的話，千萬別錯過這2款秋季限定的超夢幻甜點了。



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日本Afternoon Tea以高質感的鄉村系雜貨，擄獲了不少傢飾控的心，就連餐廳的千層蛋糕也是人氣滿滿，只要經過總是會忍不住嘴饞來上一塊！雖然多年前已退出台灣市場，但Afternoon Tea仍在日本發展得相當蓬勃，其中以超高奶油千層蛋糕聞名的下午茶餐廳「Afternoon Tea LOVE&TABLE」，即日起推出讓甜點控看了都雙眼發亮的霸王級「晴王麝香葡萄千層蛋糕」、「栗子奶油千層」與其他的秋季限定餐點，滿足甜點迷的食慾之秋。





其實過去就數次登場過的「晴王麝香葡萄千層蛋糕」，由於人氣實在太高，因此不負眾望於今年重新強勢回歸，千層當中放入不少圓渾飽滿的晴王麝香葡萄，且為了突顯出麝香葡萄清新的風味，特別在鮮奶油當中加入些許黑櫻桃利口酒調味，搭配鬆軟的千層餅皮，讓每一口吃起來都超誘人又邪惡。





「栗子奶油千層」則是由薄薄的千層餅皮、鮮奶油與栗子碎塊交互分層而成，是一道相當具有秋意的甜點，最過癮的是外層還擠滿了蒙布朗般的條狀鮮奶油，就連鮮奶油都是加入義大利進口的栗子所製成，香濃滑順又具飽足感，可說是誠意滿滿。





此外也在Lumine新宿、Lumin橫濱、靜岡 Parche、LUCUA大阪共4間門市推出限定的秋季鹹食主餐，像是「豐盛野菜農家風番茄義大利麵」、「義大利香腸與地瓜佐乳酪義大利麵」等，讓來訪顧客不僅能吃到甜食，還能享用到美味的主餐，讓更多女孩們更願意與閨密一同來場美好的午餐及下午茶時光。









Afternoon Tea LOVE&TABLE秋季限定甜點

販售日期：即日起至～2023年11月15日

販售店鋪：日本全國Afternoon Tea LOVE&TABLE餐廳

售價：

晴王麝香葡萄千層蛋糕套餐：2,178日圓

栗子奶油千層套餐：1,628日圓