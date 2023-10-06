蠟筆小新牛奶在小七！3款全新「蠟筆小新飲料」7-ELEVEN獨家，「蠟筆小新造型鐵罐牛乳、提拉米蘇奶茶」捨不得開來喝。

超暖心「蠟筆小新飲料」陪你過冬！自從超商推出蠟筆小新造型飲料之後，可可愛愛的包裝變成為小新鐵粉日常療癒泉源。這次SUNFRIEND MOUTH再度推出三款全新口味、全新設計的蠟筆小新飲品，於7-ELEVEN獨家開賣，並推出第二件8折、兩件59元優惠，讓蠟筆小新鐵粉喝飲料之餘也能被萌翻。
針對秋冬推出超暖心的「蠟筆小新造型鐵罐牛乳」，有宛如牛奶糖口味的「蠟筆小新焦糖風味牛乳」，和大小朋友都愛的香甜「蠟筆小新蜂蜜風味牛乳」，每一款都有正反兩面設計，無論是秋老虎到來冰冰喝，還是微涼秋風吹起熱熱喝，都是蠟筆小新鐵粉必買、必收藏的鐵罐。
而蠟筆小新環遊世界系列這次來到義大利，將經典傳統甜點「提拉米蘇」變成奶茶，咖啡、巧克力和錫蘭紅茶特調的「蠟筆小新提拉米蘇風味奶茶」，外包裝則是有羅馬競技場和比薩斜塔等經典景點，中間站著蠟筆小新帶粉絲一起遊玩義大利。
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蠟筆小新焦糖風味牛乳/蜂蜜風味牛乳
販售通路：全台 7-ELEVEN 門市
建議售價：35元
活動期間：即日起至2023年12月26日第二件8折。
蠟筆小新提拉米蘇風味奶茶
販售通路：全台 7-ELEVEN 門市
建議售價：32元
活動期間：即日起至2023年10月31日，兩件59元。