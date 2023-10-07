高雄日本美食展！高雄夢時代購物中心「日本美食橫町」一秒飛日本，免費入場感受日本在地的生活儀式感。

就是要讓高雄人一秒飛日本！高雄夢時代購物中心打造「日本美食橫町」，結合現代與傳統風格，運用迪斯可鏡面球、大型打卡招牌等佈置，讓展場充滿五彩絢爛的燈光和放鬆的氛圍。免費入場一秒感受日本在地的生活儀式感，買到日本好物。
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高雄夢時代購物中心「日本美食橫町」集結超過30家日本在地好味道與嚴選良品，包含連續3年榮獲日本金賞獎、日本在地極具歷史西式甜點店之一的銀座COLOMBIN夾心餅乾禮盒，與北海道十勝70年知名老店柳月的年輪蛋糕等將於夢時代登場。
同時，現場還能看到職人們在美味實演攤位前，表演精湛的烹飪技藝，讓人食指大動，如章魚燒、有樂橫丁鯛魚燒、藤八郎日式醬油團子、綠橋大阪燒、古賀一郎唐揚炸物等，以及日式甜點的万葉和茶霧島抹茶羊羹、日式乾貨與佃煮及眾多日本好物，更展售多項精選日本工藝品、大師手作等道地商品。
高雄夢時代購物中心「日本美食橫町」
活動期間：即日起至10/22
加碼活動：10/6-10/10的指定期間當日於展場消費滿500元還可參加限量「巨型達摩扭一扭」活動，可將日本展美食與拉麵道等好禮帶回家。