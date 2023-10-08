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海邊走走彌月禮盒！Selina任性eat下聯名海邊走走推出「小腰果同款彌月禮盒」，松露鹽滋腰果、黑巧克力滋腰果，看名字就很想吃。

2023-10-08 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：任性eat下、海邊走走 人氣：360
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編輯 李維唐

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一不小心就會一口接著一口的「海邊走走」，這一次要和一不小心就會讓人囤很多的「任性eat下」聯名合作，推出多款不同風味的彌月禮盒。其中包含了與任家萱(Selina) 兒子小腰果同款的彌月禮盒，還有專為滿月推出的聯名「綜合蛋捲禮盒」，小朋友的彌月禮盒又多一個新選擇。

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Selina任性eat下、海邊走走 聯名商品預購資訊

任性eat下表示，闆娘任家萱(Selina) 對於這一次與海邊走走合作十分重視，特別以兒子的乳名「小腰果」為靈感，並且參與新口味及周邊商品開品討論，最後選擇了兼具脆度、健康、美味的海拿滋腰果做口味延伸，不只要為產品加入信心、更不保留對兒子滿滿母愛。
Selina任性eat下、海邊走走 聯名商品預購資訊

在選材方面，以高品質黑松露蕈醬及風味鹽做調和出「松露鹽滋腰果」、使用比利時70%濃黑巧克力打造「黑巧克力滋腰果」，高品質的大人風味，不只適合作為伴手禮的首選，更是辦公室最棒的下午茶最療癒心情的必備點心。
Selina任性eat下、海邊走走 聯名商品預購資訊


在設計方面，闆娘不僅為兒子申請了「小腰果的專屬商標」，還將這個獨特的商標精心融入到此次聯名商品的包裝中，展現出她首次成為母親的特別喜悅和用心，也希望大家都可以跟腰果一樣，用微笑迎接人生中的每個特別時刻。
Selina任性eat下、海邊走走 聯名商品預購資訊

 

Selina任性eat下、海邊走走 聯名商品預購資訊

預購時間：10/2至10/10
預購商品：海邊走走x任性eat下 綜合蛋捲禮盒、松露鹽滋腰果、黑巧克力滋腰果
預購活動：聯名商品預購期間享9折優惠。
預購通路： 
任性eat下官方網站：https://www.rensingeatshot.com/
海邊走走官方網站：https://www.hiwalk.co/

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