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中山站市集逛起來！搞怪登場「心中山暗黑萬聖節」近50攤暗黑美食小物快閃，中山站週末市集吃美食、聽LIVE秀。

2023-10-09 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之、張人尹 人氣：1,941
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編輯 鄭雅之

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來心中山暗黑萬聖節市集吃美食、聽LIVE秀！近年來新規劃「心中山線形公園」將中山、雙連站串連起來，成為許多網美、文青最愛逛的漫步散策。這次十月針對搞怪萬聖節推出限定「心中山暗黑萬聖節市集」，邀請近50攤暗黑系美食、文創手作在心中山線形公園中擺攤，現場還有超應景的萬聖節佈置，週末就到中山站逛逛。
心中山暗黑萬聖節市集 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
心中山暗黑萬聖節市集 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

超chill的「心中山暗黑萬聖節」於十月份每週五至週日之間快閃限定，每週都邀請不同人氣店家進駐，包括「Devil&Angel惡魔天使餐車」BBQ起士烤雞烤餅；「ㄔ丸了章魚燒」獨家麵糊製成的章魚燒，有松露、魚卵、蒜味三種口味；「貓起來串雞蛋糕」的全黑雞蛋糕X紅心莓果餡，各式各樣特色美食、甜點，全都聚集在心中山。現場還有萬聖節氛圍的惡魔、南瓜燈等裝置藝術，夜晚點燈會氣氛更加詭譎，就怕膽小鬼不敢經過。
心中山暗黑萬聖節市集 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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心中山線形公園周邊店家也共同響應，推出期間限定暗黑料理、服飾或女巫手作文創商品，有「雙連圓仔湯」限定竹炭系列糯米湯圓、「蛹 Sanagi」黑拿鐵咖啡、「共樂Gung Lok」黑暗菠蘿油等。爵士廣場週末下午三點半至七點，也將有歌手、樂團現場提供免費LIVE表演，讓大家十月的週末到訪中山站、享受最愜意的市集音樂。

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心中山暗黑萬聖節市集 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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心中山Nancy’s Halloween暗黑萬聖節市集

活動日期：即日起至2023/10/29
活動時間：每週五17點～21點，每週六 14點～21點、每週日14點～20點半
活動地點：台北中山站 心中山線形公園
 

心中山的爵士廣場 表演

每週六、日音樂會特別加場演出，每日15時30分至19時30分

 

 

 

更多心中山暗黑萬聖節市集照片：

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