2023新北歡樂耶誕城確定了！11/17開城「2023新北耶誕城」5大亮點曝光，史上最大「天幕耶誕樹」美到翻。

2023新北歡樂耶誕城確定在11/17開城了！每年網美最期待的就是「新北歡樂耶誕城」到來，絕美的燈海、特色主題裝置藝術和耶誕市集，讓「新北歡樂耶誕城」不僅是新北人的驕傲，更是聞名國內外必訪、必拍、必打卡的耶誕城。而今年2023新北歡樂耶誕城以吉祥物「桑塔熊」為主角，預計將在11/17正式開城，點亮新北最美夜景，這次窩客島搶先曝光5大亮點，讓板橋人等不及想打卡。
▲圖為歷屆新北歡樂耶誕城資料照示意圖，非2023新北歡樂耶誕城現場照(以下同)。
年底最大盛事「2023新北歡樂耶誕城」前幾年都找國際大IP樂高、迪士尼等聯名，今年則是回歸原點，以新北耶誕城俏皮可愛的吉象物「桑塔熊」作為主視覺，打造最具有童趣的耶誕氛圍。年年都被網友笑稱是「竹筍」的耶誕樹主燈，今年突破以往的造型，首次以數條串燈從耶誕樹頂端散開，為全台最大天幕耶誕樹。耶誕樹本身則是可以看見桑塔熊和好朋友嬉戲慶耶誕的可愛模樣。就連主燈所在的圓環也將有桑塔熊環形壁貼賣萌。
「新北歡樂耶誕城光雕秀」首度推出裸視3D表演秀，市政府大樓側邊牆面也將投射出絢麗的光暈，搭配光雕動畫投影，為大家獻上史上面積最廣的光雕動畫秀。而市府的二樓迴廊由「桑塔熊」逐格燈條掩飾動態展演，可愛逗趣的連續動作，讓走過、路過的人會心一笑。整個新北耶誕城也將使用百萬顆打造LED燈海仙境，有大家最愛的7座特色光廊、夢幻燈飾。而站前廣場、萬坪公園也將規劃沈浸式樂園，無論是白天黑夜都是大小朋友必訪之地。
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2023新北歡樂耶誕城 開城時間
活動日期：2023/11/17~2024/01/01
活動地點：新北市政府周邊
2023新北歡樂耶誕城 活動資訊
11/17 耶誕開城點燈儀式
11/18、11/19 童趣嘉年華
12/09、12/10 耶誕演唱會
12/15~12/17 特色主題活動
每週末 站前耶誕市集、府中耶誕市集