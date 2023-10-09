萬豪牛排大賞！高雄萬豪皇饕牛排館平日午間限定「龍蝦雙拼紐約客」，搶攻高雄牛排控約會必吃清單。

高雄牛排控一定要吃知道！高雄萬豪酒店「皇饕牛排館」為了搶攻商業午餐商機，特別於平日中午推出「皇饕海陸雙拼平日午間套餐」，由主廚率領廚房團隊從手作麵包、前菜、湯品、海陸雙拼主餐四選一到甜點飲品，吃得到北海道生食級干貝、頂級紐約客牛排以及澳洲水姑娘龍蝦等豪華美饌，不論是老闆會議午餐、大人物的中午便飯，都十分適合。
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皇饕牛排館鐵板燒主打乾式、濕式熟成牛排與頂級海鮮料理，是高雄萬豪酒店內相當受到歡迎的餐廳，這一次特別為商務客打造的「皇饕海陸雙拼平日午間套餐」，開胃小品與前菜是皇饕招牌奶香蘑菇麵包及凱薩沙拉，湯品提供以雞高湯為基底的「法式洋蔥湯」，內含三種濃郁起司，堆疊細膩滑順的溫潤口感。
海陸雙拼主餐四選一包含5盎司的「爐烤鮮活龍蝦半尾」，皇饕牛排館鐵板燒徐仕勳主廚表示：「我們選用的龍蝦是野生的澳洲水姑娘，肉質更加鮮美，先煎後蒸保留龍蝦原始的清甜與Ｑ彈」。另有10盎司的「香煎北海道干貝與斯里蘭卡海大蝦」，彈嫩的生食級干貝與海大蝦經炙烤後綻放甘甜，鮮香四溢。
兩款海鮮料理雙拼肉質緊實的「美國頂級紐約客」或柔嫩多汁的「西班牙伊比利豬肋眼上蓋肉」，搭配烤蒜球、洋芋泥及季節時蔬佐餐，多重美味組合一次滿足肉食愛好者與海鮮饕客的味蕾。
高雄萬豪 皇饕海陸雙拼平日午間套餐
活動期間：即日起每週一至週四中午時段供應
套餐價格：每套1,980元起另加10%服務費
訂位專線：07-559-6917
高雄萬豪酒店官方網站：https://www.khhmarriott.com/