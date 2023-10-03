台北人7塊牛排！牛排控一定要知道的7間牛排館，安東廳、寶艾、史密斯、A CUT、ROBIN'S Grill、PRIMR ONE、Lawry's，每一口都是經典。

牛排是一道讓人最認識、但是可能又是最不知道要吃那一間的料理。許多人都會說「我家巷口」那一間最好吃，但是到了重要約會、想給另一伴儀式感的時候，就要找一間不一樣的餐廳來讓對方留下深刻的記憶。窩客島編輯整理出7間台北人的7塊牛排，每一塊都是經典、每一塊都有自己的故事。



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喜來登安東廳適合 #低調又要求品味 的牛排控

安東廳全新一季新菜單除有過往教父牛排的招牌「老饕牛排」，這次餐廳吳顧問更以「澳洲M9和牛」發揮，推出了介於日本和牛的油花甜感與美國和牛重肉感的澳洲昆士蘭和牛上蓋肉，保有肉味亦香甜不膩口。另一亮點「日本A5和牛菲力」，特選日本熊本縣的A5等級和牛，因脂肪融點低，煎過呈現極致軟嫩且汁水滿溢。



台北喜來登大飯店安東廳

訂位專線：02-2321-1818訂席中心

飯店地址：台北市忠孝東路一段12號2樓

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/365814





A CUT紅寶石老牛堪稱 #一生必吃一次

紅寶石老牛顧名思義肉質呈現明顯的紅寶石色澤，且帶有奶油黃色的大理石紋路分布均勻，站在遺傳學及營養學的角度來看，Vintage Beef公司在採購牛隻時，最在意的兩個判斷要點為「牛隻的血統」和「牛隻在作為乳牛時的飼料選用」，他們嚴格要求廠商提供牛隻的血統證明，以及牛隻曾吃過的飼料紀錄，透過自家公司嚴格的分級系統，將紅寶石老牛分為MB2和MB3兩個等級銷售。



米其林一星行政總主廚凌維廉發現經過60天的乾式熟成，最能呈現出「紅寶石老牛」的純淨滋味。因為老牛的來自幅員遼闊的澳洲塔斯馬尼亞，因此對於烹調的第一個反應，他首先以最直接的草原炭烤的方式增添牛排香氣，但一入口反而覺得炭香太過搶戲，蓋掉老牛肉自帶的原味，因此仍採先烤後煎的方式，並在煎烤前灑上來自英國馬爾頓的天然海鹽，以突顯老牛風味，讓顧客能細細品嘗這塊需要長時間等待，且限量提供的夢幻肉品，尾韻所帶出的奶油鹹香，經過咀嚼後，唾液分泌出奶香濃郁、層次豐富的風味，雖然是10歲的老牛，但肉質卻更加柔嫩，滋味純淨無多餘雜味。



A CUT STEAKHOUSE

電話：02-2571-0389

地址：台北市遼寧街177號2樓





Smith & Wollensky牛排 #不只是話題更是經典

44OZ.重量級戰斧懸吊登場，以火槍炙燒乾式熟成牛油，香氣逼人的牛油為烤至焦酥的牛排增添風味，Snake River蛇河農場頂級美國和牛豐富油花經熟成淬煉出濃郁芬芳，與乾式熟成香氣交融，入口的軟嫩口感讓人驚喜，回味無窮。



同時，還有戴爾莫尼科Delmonico牛排保留了肋眼的迷人脂香，也帶有紐約客的奔放肉香，經過28天乾式熟成淬鍊，風味層次豐富；外層包裹上特製牛肝菌香料，高溫爐烤至外焦內嫩，上桌前淋上紅酒牛肉醬汁，適合3-4人分享。



史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky

地址：台北市信義區松智路17號47F

電話：02-2345-5647





君悅寶艾西餐廳 #老台北人最懂的一塊牛排

以頂級歐陸料理聞名，供應各式燒烤、頂級牛排與海鮮佳餚；室內大理石噴泉與自然天光，讓人沉浸在優雅舒適的用餐氛圍。其中，鎮店招牌英式名菜，發揚傳統威靈頓料理精髓，手工揉製金黃酥皮包覆法式紅酒蘑菇醬，以「超級烤箱」高溫烘烤Prime等級美國菲力牛排至五分熟鎖住肉汁與香氣，獻上脂香滿溢極致美味。



還有嚴選頂級Swift美國帶骨肋眼牛排，富含豐厚油脂及其帶骨肉質經21日熟成，以高溫爐烤至表層焦香酥脆，3分熟肉質凸顯濃醇堅果奶香及厚實口感。以及，嚴選 Prime 等級美國沙朗牛，高溫爐烤至表層焦脆3分熟，佐以特製配方芥末醬、低溫油泡蒜泥豐富味覺層次，體驗雙重熟成風味。



台北君悅酒店 寶艾西餐廳

地址：台北市信義區松壽路2號2樓

電話：02-2720-1230





晶華ROBIN'S Grill #年輕人最愛的牛排館之一

首推澳洲榖飼200天戰斧40oz，使用美式炭烤手法保留食材鮮美原味。厚約5公分、帶骨丈量總長約50公分，分切部位是牛的第七到十三根肋骨之間、此處匯集了沙朗、老饕上蓋肉，饕客可以一次品嚐兩種不同肉品的口感。牛排在焦香的外表下，仍有柔嫩多汁的口感與均溫的最佳熟度。



還有，台灣帶骨安格斯黑牛35oz，選用雲林飼育美國安格斯極黑牛種帶骨肋眼部位，使用美式炭烤手法將牛排放上溫度近370度高溫的烤台進行碳烤使肉釋出焦香，骨邊肉的部位佐上主廚精選美國紐奧良地區的特有香料-肯瓊粉及法國鹽之花，同樣是要展現香酥、軟嫩、Q彈三種層次的口感與美味。



ROBIN'S 牛排屋

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號2樓

電話：02-2523-1321





台北花園 PRIME ONE 牛排館 #老饕超喜歡的牛排館

PRIME ONE牛排館提供饕客品味奢華牛排盛宴新選擇，搜羅美、澳各國牧場頂級肉品，以乾式熟成或濕式熟成來呈現牛排不同風味，此外也提供嚴選豬排、羊排、海鮮等頂級主菜，透過料理經驗豐富主廚團隊精湛廚藝與外場貼心服務，完完整呈現出高級牛排館奢華料理及在地食材融合New Cuisine料理，靜謐的空間，將帶來精采、迷人食尚體驗。



台北花園大酒店 PRIME ONE 牛排館

地址 : 台北市中正區中華路二段1號

詳情請洽：02-2312-1000聯合訂位中心





Lawry's Taipei 勞瑞斯 #最經典牛肋排 一定要吃

堪稱台北牛排館經典代表的「勞瑞斯牛肋排餐廳」，自從搬家到貴婦百貨BELLAVITA之後，為饕客提供更高品質的用餐環境。來自美國比佛利山莊、傳承85年的正統美式排餐，由師傅推著百萬訂製的銀色推車到桌邊服務，嚴選美國牛產量不到2%的頂級牛肉，採用第6-12根的牛肋排，並經過長達28天的熟成，是牛排控最念念不忘的牛肋排。



勞瑞斯牛肋排餐廳

地址：台北市信義區松仁路28號6樓(BELLAVITA)

電話：02-2729-8555

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369764

