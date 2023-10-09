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全家咖啡買二送二！38小時快閃「全家咖啡買2送2」寄杯喝起來，狂賀中華隊奪19金。

2023-10-09 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：全家便利商店 人氣：907
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編輯 鄭雅之

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全家咖啡寄杯優惠喝起來！2023杭州亞運正式落幕，中華健兒這次勇奪19金，讓世界再次看見台灣，也創下不少經典畫面，包括奮鬥到最後0.01秒逆轉勝的滑輪溜冰、中華隊史上第100金等。這次全家以大家最愛的經典美式咖啡買2送2優惠領軍，只要打開手機「全家APP」隨買跨店取就能寄杯喝起來。
全家咖啡買二送二/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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本屆杭州亞運賽程正式落幕，中華隊好手奪得19金的榮譽，讓全台民眾也深感榮焉，全家於即日起至10/10晚間23:59快閃推出超高CP值優惠，特大杯經典美式不限冰熱買2送2，每人最多可一次買2組。另外，威德運動補給飲料、FamiCollection系列的檸檬氣泡水、四季春青茶、金萱二十七、檸檬鮮果乾、鮮乳餅等，飲品零食也通通推出買一送一優惠。

推薦閱讀：買一送一謝謝中華隊！7-ELEVEN「美式咖啡買一送一」謝謝亞運中華隊，連續三天「大冰美、卡布奇諾」買一送一線上開搶。
全家咖啡買二送二/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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全家杭州亞運 感謝選手優惠

活動時間：112/10/9 10:00-10/10 23:59
優惠內容：於全家APP「隨買跨店取」推出以下優惠
Let’s Café經典美式(特大杯)買2送2
威德運動補給飲料 買1送1
檸檬氣泡水/四季春青茶/金萱二十七 買1送1
海鹽條系列/檸檬鮮果乾/鮮乳餅/海鹽焦糖雙味爆米花/軟糖 買2送1

購買網址：https://bit.ly/2Wvq1to

注意事項：各品項限購組數、兌換期限，請依實際購買畫面為主。

 

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